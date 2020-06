En los últimos días se volvió a desatar la polémica en torno a Portezuelo del Viento por las declaraciones del Diputado alvearense Gustavo Majstruk (PJ). A través de sus redes sociales, se mostró en contra de la realización de la megaobra.

En un posteo de Facebook indicaba «Portezuelo del Viento «la obra del siglo», una obra excelente si se realizaba el siglo pasado, no implica más agua para el sur, no incluye el trasvase al Atuel, la ignorancia pluralista, no permite analizar otras opciones más modernas, económica, social, y ambientalmente mas sustentables en pleno 2020, con el mismo dinero, por ejemplo:

La generación eólica y fotovoltaica, viene duplicando su eficiencia cada 36 meses mientras que la hidroeléctrica se mantiene como hace 50 años, por otro lado en el mundo actual se desalientan las grandes represas, por los riesgos sísmicos y elevado impacto ambiental.

Comparación 👇🏼 ☀️Parque Solar Cauchari, Jujuy energía para 130 mil usuarios, USD 450 Millones (2 años de construcción) 💸Portezuelo, 130 mil usuarios casi USD 1000 millones 7 a 8 años para entrar en producción. Con el mismo dinero, que pertenece a la provincia, se podría lograr la misma energía y posiblemente el trasvase por variante alta Mendoza es una de las provincias más atrasadas en energías limpias y renovables, mientras nosotros peleamos por Portezuelo, San Juan (ya produce más energía eléctrica por fotovoltaica que hidroeléctrica), La Rioja y Jujuy avanzan con opciones más económicas, sustentables y efectivas».

A.C.