El ingreso de una partida de durazno enlatado proveniente de China que se puede conseguir en una cadena de supermercados, desató el malestar de productores e industriales y los pedidos de intervención.

Vale recordar que Mendoza es la principal productora de durazno del país y se proyecta una alta producción para esta temporada. Los productores aun no tienen un precio fijado.

En dialogo con F.M. Viñas, Arturo Morozumi, productor e industrial de Real del Padre señaló “autorizar en estas circunstancias el ingreso de productos alimenticios manufacturados que se producen localmente y que la industria local abastece e incluso genera saldos exportables es una falta de idoneidad de quienes autorizan estas importaciones”.

Morozumi reconoció que esta situación no es nueva “siempre ha habido y se han hecho reclamos. No dejan de ser negocios puntuales de algunos. La culpa no es de ellos si no del funcionario que los autoriza”.

En la otra cara de la moneda aparece el faltante de muchos insumos básicos para producir por las trabas para importar como repuestos de máquinas “y que van generando que la actividad pase a ralentizarse”.

“Son malas decisiones que toman funcionarios por desconocimiento del funcionamiento de las economías regionales. Yo creo que los funcionarios que autorizaron estas importaciones no tienen ni la más remota idea de toda la cadena de valor” sostuvo.