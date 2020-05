Cristian Jakovcevic (foto de su perfil personal en Facebook)

Luego acotó “el bullying sería que muchos se burlen de uno, en este caso yo mismo me burle de mí mismo ya que fui a la escuela minera, durante esos años siempre nos tomaron de «vagos», sobre todo a los que estudiamos turismo y jamás me molestó que me lo digan, aprendí a reírme de mí mismo, de mis errores y mis defectos. Pero parece que muchos se lo toman personal. Jamás fue la intención, ni discriminar ni que alguien se lo tome personal, pero veo que están todos muy sensibles. Le pido disculpas al que le molestó y le recomiendo que se ría un poco más, que no se lo tome todo tan serio”.

Por su parte, el intendente Juan Manuel Ojeda, egresado de la escuela Aborigen Americano hizo llegar a los medios de comunicación una nota en la que expresa “ante lo sucedido, debo aclarar que la persona que generó esta discordia es un empleado municipal que no integra el gabinete municipal. Tras analizar la situación -con la responsable de la Agencia de Comunicaciones, Pamela Rodríguez- decidimos tomar medidas ejemplificadoras. Y esto obedece a que nadie es más ni menos que otro, somos iguales y si logramos ver que el cambio viene de la mano de la unidad, vamos a lograr concretar la sociedad que todos anhelamos”.

Ojeda también indicó «Cuando decidí ser intendente soñé -y sueño- con un Malargüe amigable con el ambiente, con la niñez, con nuestros abuelos. Un lugar donde reine la paz, la armonía y la fraternidad de cada uno de los malargüinos. Muchos de los valores e ideas tienen su origen en la educación que recibí, en escuela Aborigen Americano. Portar la bandera nacional fue algo que me llenó de orgullo y quienes estudiamos allí, tuvimos una adolescencia que tuvo mucho de esfuerzo y de sacrificio. En honor a esos momentos vividos y a lo que significó para mí esa etapa, dejo muy en claro que no comparto ningún tipo de separación, cuestionamiento o burlas sociales».

•F.B.