Durante la mañana de este jueves, el grupo piquetero FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) que tiene asiento en el distrito sanrafaelino de Villa Atuel, trató de entrar por la fuerza a la empresa Fénix S.A. situada en la Ruta 188 en General Alvear. Pedían cajas navideñas o donaciones, pero se retiraron sin conseguirlo.

Eran cerca de 50 personas entre mujeres, hombres y niños que llegaron vestidos de rojo, colgaron banderas identificatorias y exigieron entrar a la pulpera Fénix alrededor de las 10:30hs luego de una convocatoria que realizaron a través de las redes sociales.

Silvia Muñoz, líder de la organización en Mendoza dialogó en vivo con F.M. VIÑAS negando que pertenecieran o respondieran a un sector político asegurando: ‘Somos una organización social que lucha en beneficio de los integrantes del FOL ante la mala situación económica del país por eso decidimos pedir una caja navideña o donaciones a los empresarios, quienes junto con el Estado deben cumplir con su rol social para el sustento de los más vulnerables. No se trata de que los empresarios se lleven todo el dinero sino que lo distribuyan a los más necesitados‘.

Más allá del piquete en el ingreso de la pulpera, desde el FOL mandaron notas a otras firmas del departamento como Bodegas Viñas de Alvear con las mismas exigencias.

Desde la bodega de Jorge Rubio Roca confirmaron que el lunes se presentaron tres integrantes de la agrupación piquetera, ingresaron sin autorización al establecimiento y finalmente fueron atendidos por representantes de la empresa. El pedido con el que llegaron al a bodega fue similar al de Fénix, pretendían que les donaran cajas navideñas. Sin embargo en este caso, si la petición no era posible, se conformaban con algo de vino.

Consultada si los mismos reclamos los han realizado a empresas de San Rafael o al intendente Emir Félix indicó: ‘Nos hemos cansado de ir y pedir audiencia en el Municipio de San Rafael pero no nos recibe y en Villa Atuel cuando pedimos en la Delegación nos envían a la policía por lo que no nos queda otra que venir a Alvear‘, y en la misma línea reconoció que vinieron a nuestro departamento porque les resulta más barato el valor del pasaje en comparación con el que deben abonar hacia la ciudad cabecera del vecina comuna.

‘No entramos por la fuerza, solo queremos ser escuchados por los empresarios para que nos ayuden‘, subrayó. ‘Vinimos todos porque somos un grupo, no tenemos una persona que nos represente, todos somos FOL y representamos la misma lucha‘, respondió sobre la conformación de la organización de la que sostuvo que en Villa Atuel cuenta con algunas hectáreas productivas pero además se dedican a otros oficios y actividades agrícolas.

‘No somos un par de vagos, solo queremos ayudas’

‘No estamos viviendo, estamos sobreviviendo porque los $18 mil que cobramos como plan social no nos alcanza porque no llega al valor de la canasta básica‘, argumentó.

Finalmente manifestó: ‘No vinimos en forma de aprieta sino a comunicarle qué hacemos y quiénes somos en son de paz pero no fuimos recibidos. Solo veníamos por una colaboración‘.

¿Qué es el FOL?

En el sitio web del FOL, se definen como «una organización social con más de 13 años de trayectoria, luchando y organizando sin descanso a las y los trabajadores precarizadxs, el sector más pobre y más postergado de la clase trabajadora argentina«.

«Actualmente nuestra organización se desarrolla, en todo el conurbano bonaerense y la capital federal, así como a nivel nacional en las provincias de Jujuy, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Tucumán, Santiago del estero, Neuquén, Rio Negro, Mendoza, Chaco y Salta«, agregan.

Entre los objetivos que mencionan, hay coincidencia con el sector de Juan Grabois en la búsqueda de «tierra y trabajo». Y agregan: «Luchamos contra el extractivismo y la mega minería y por el reconocimiento de todos los derechos de los pueblos originarios«.