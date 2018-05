La representante de “la Asamblea por el Agua” Pilar Castilla mantuvo contacto con la prensa local para informar que se presentó un recurso de amparo contra el decreto del Gobernador Cornejo.

“Lo que queremos plantear es cómo es que hemos llegado a esta situación de las movilizaciones que se han llevado a cabo en nuestro departamento y también en el resto de la provincia de Mendoza, sobre todo por lo que se plantea acerca desde cuando se habla en nuestro país de los hidrocarburos no convencionales, el cual se originó a partir del anuncio de Repsol YPF en Neuquén sobre el gas no convencional que fue en el año 2010 y a partir de ahí se empezó a plantear la necesidad de una ley que contemplara esto”, agrego Castilla.

“El 25 de agosto del 2017 fue la primera reunión que se tuvo con el Subsecretario Guiñazu, el Secretario Mingoranse y la Directora de Protección Ambiental Skalany, es decir que nosotros fuimos a la Intendencia a sentarnos a dialogar y estuvimos presente desde la Asamblea del pueblo, desde la Multisectorial, Irrigación y también productores, concejales y legisladores. Ésto por lo que dicen que nosotros no queremos dialogar. Ahí planteamos con claridad a los funcionarios que vinieron, porqué rechazamos la fractura hidráulica”, expuso la Asambleísta.

Miguel Rodriguez, ratificó la marcha que se realizará este sabado a las 10:30 horas en el Monumento al agua y que marchara hasta el Predio Ferial, con el fin de mostrar la contundencia del reclamo y a la vez instó a qué la marcha sea absolutamente pacífica, como lo han sido las demás.

“Es una falta de respeto absoluto, la postura que tuvo Molero al tratarnos a nosotros en forma verborrágica, de que estamos atacando o creando violencia. Yo creo que está a la vista de todos cómo fueron las movilizaciones y cuál es nuestro mensaje”, expuso Rodriguez.

Para la marcha se usará una bandera de 100 metros de largo, la cual se compró gracias al aporte de muchas personas. Hemos tenido algunos reconocimientos que no vienen justamente del sector político oficial. Desde la Policía se nos ha reconocido nuestra actitud tenida en las diferentes manifestaciones las cuales han sido totalmente pacíficas. Nosotros no tenemos ningún problema con el gobierno municipal o con las instituciones de Alvear, que no venga el gobernador es una agresión al pueblo General Alvear, nosotros queremos que se baje el decreto, que se paralicen los trabajos y se diga cuáles son los intereses que hay, quienes están agrediendo al pueblo General Alvear es el gobierno provincial”, concluyó Rodriguez.

