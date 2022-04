El HCD aprobó por unanimidad el Proyecto Resolución 5222/22 solicitando a la Dirección de Transporte Provincial que tenga en cuenta la demanda y necesidades del departamento arbitrando las medidas necesarias, dando respuesta al crecimiento al crecimiento geográfico de General Alvear hacia sus periferias.

La edil por la UCR Patricia Salice, quien presentó el proyecto, buscando darle repuesta a los vecinos de zonas aledañas y periféricas del casco céntrico a la hora de poder contar con un transporte público, en diálogo con F.M. VIÑAS, Patricia Salice expresó: ‘Esta demanda surge a qué se ha extendido a los distintos puntos cardinales y tenemos distintos puntos urbanístico y los barrios que se encuentran a 2, 3 o 4 km de lo que es el casco céntrico del departamento donde se encuentran la mayoría de las escuelas y bancos’.

Las líneas de transporte público de nuestro departamento son escasas hay zonas donde no hay llegada e implementando la utilización del transporte se brinda no solo un servicio sino seguridad a los vecinos. ‘Poder contar con un recorrido que recorra esta periferia para tener mayor accesibilidad e invitar a los vecinos y esto culturalmente no lo tenemos y la idea es apropiarnos este recorrido y si funciona pedir otro recorrido que se entre cruce con este y que recorra la zona que hoy no se puede tener’, señaló.

Se ha trabajado en conjunto con la empresa local que actualmente tiene la concesión del transporte asegurando que tienen la posibilidad de brindar este nuevo servicio, ‘Alexander Majstruk, representante de la empresa, nos hablaba de la posibilidad que tiene unidades modernas y cómodas de hacer este recorrido para cuando la Dirección de Transporte, la empresa esta dispuesta, lo estuvimos trabajando con el Coordinador de Transporte Ariel Marchan, tuvimos una reunión en la que pudimos acordar y ver unir un objetivo‘, agregó Salice.

‘En primer momento el desafío de este objetivo es implementar el uso de transporte que va a recorrer la ciudad y la periferia, hay un prototipo, un bosquejo que es el que se ha mostrado para charlar con la empresa que es la conocedora del territorio y del uso del transporte y ver las sugerencias que ellos tienen’, destacó.

