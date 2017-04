El sábado en el programa “Puntos de Vista” se vivió un picante cruce entre Julio Lugea Presidente de la Liga Alvearense de Fútbol y Germán Perón Vicepresidente de Ferro Carril Oeste.

“El fútbol está pasando una crisis importante. Es difícil jugar en General Alvear porque los costos para jugar en la liga local son altísimos”. Comenzó diciendo Lugea.

“El Concejo Federal confirmó la salida de los seguros y por eso no los cubren más a los jugadores, ahora cada club deberá hacerse cargo de ese gasto. El otro problema es la seguridad en la cancha, que hoy se han incrementado. Además hoy la policía decide si el partido es o no de alto riesgo lo que incluso incrementa la cantidad de efectivos policiales” Confirmó el Presidente.

“Nos reunimos con el Intendente y nos va otorgar un subsidio de 150 mil pesos para ayuda con los gastos. Sabemos que hoy por hoy los clubes no tienen plata y cada partido cuesta alrededor de 10 mil pesos para jugar un partido de primera división”. Agregó

“No entendemos cual es la política deportiva, hoy el futbol infantil contiene a más de mil chicos en el departamento. La Liga está conformada por los clubes de fútbol y son ellos los que toman las decisiones, no soy yo el dueño y con esto creo que le respondo a las críticas de Germán Perón” Cerro Julio Lugea.

Por otro lado Germán Perón cargó uro sobre la administración actual del ente madre del fútbol alvearense.

“Tenemos una diferencia en cuanto a la gestión de la liga. Si bien no hemos retirado los delegados ya no asistimos más a las reuniones. No vemos orden y reglas claras en la liga, porque en cada reunión se toman decisiones distintas sin respetar los órganos como el tribunal de penas” comenzó diciendo el Vicepresidente de Ferro.

“Veo una cierta primavera en lo clubes, con nuevas dirigencias, todos tratando de gestionar sus fondos. Y creemos que el trabajo de la liga no acompaña al desarrollo de los clubes, por eso estamos desilusionados” agregó.

Sobre el cierre Perón se refirió a una de las alternativas para mejorar en un aspecto sensible como es el arbitral. “Tenemos una propuesta para hacer una escuela de árbitros porque creemos que hoy por hoy no cuentan con los requisitos mínimos, además sería una posibilidad como salida laboral”.