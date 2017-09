Frente al intento de suspender la estimulación hidráulica en Mendoza mediante un proyecto presentado en la Legislatura por el diputado Gustavo Majstruk (PJ), el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, se presentaron esta mañana en la sede de Cámara Baja para explicar en qué consiste la técnica denominada fracking y disipar dudas acerca de las preocupaciones generales sobre los riesgos para el medio ambiente.

Los presidentes de las respectivas comisiones, Gustavo Majstruk (PJ) – Economía – y José Muñoz (PJ) – Ambiente -, convocaron a la reunión por considerar que “habían dudas” respecto de las operaciones autorizadas por primera vez en Mendoza, que se realizaron, a criterio de los legisladores, “sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública“.

“Vinimos a la Legislatura a explicar cuál es el impacto que tiene la explotación no convencional en términos económicos y ambientales, nadie niega que tenga un impacto ambiental, como lo tiene cualquier actividad humana. Lo importante es evaluar cuál es el impacto sobre los beneficios económicos y sociales que genera. Tiene que ser analizado en profundidad para estar seguros de que estamos abriéndole las puertas a una actividad que va a dejar más beneficios que perjuicios a la provincia”, explicó el subsecretario Guiñazú.

Empezando por las manifestaciones técnicas de la estimulación hidráulica en formaciones no convencionales, los funcionarios plantearon por oposición el caso de Vaca Muerta frente a otras formaciones en donde los procedimientos no aseguraron un correcto control de la explotación. Para ejemplificar, siendo que en Vaca Muerta los acuíferos se encuentran a 300 metros de la superficie, el shale o roca generadora se ubica a 2.500 metros, imposibilitando la contaminación del agua subterránea dulce. Tal no fue el caso de una formación en Pensilvania, Estados Unidos, donde el acuífero ubicado a 200 metros fue contaminado por la cercanía del shale que se alojaba a una profundidad de 400 metros.

Al respecto, Guiñazú disipó cualquier duda: “En cualquier caso que exista una posibilidad de riesgo de contaminación, el Ejecutivo no va a aprobar el proyecto de estimulación hidráulica”.

Sobre las maniobras realizadas en el área Puesto Rojas, donde la empresa El Trébol fue aprobada para realizar una prueba piloto para cuatro pozos mediante el proceso de estimulación hidráulica, el subsecretario aseguró que todas las aprobaciones se hicieron de acuerdo a lo que exige la ley. “El esfuerzo que estamos haciendo es darle visibilidad y claridad a todo el procedimiento de aprobación de impacto ambiental que tiene una explotación no convencional. Lo que se está haciendo se ha hecho bien, de forma muy cuidadosa, y estamos trabajando en procedimientos específicos”.

Por su parte, Mingorance remarcó el compromiso asumido con la Fiscalía de Estado de no autorizar ningún otro procedimiento no convencional con estas técnicas hasta que se encuentre reglamentado.

Ante los cuestionamientos de los asambleístas respecto del control ambiental que ejerce el Estado en explotación hidrocarburífera y minera, luego de detallar los fuertes controles que se ejercieron en Puesto Rojas, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial anunció la decisión de volver a foja cero el proyecto San Jorge. Es decir que la empresa deberá iniciar nuevamente el proceso de manifestación de impacto ambiental y se requerirá la aprobación de la Legislatura para explotar el emprendimiento.

ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS AMBIENTALES DURANTE LA ESTIMULACIÓN: