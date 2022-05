Periodistas e Influencers difundieron la experiencia vivida en General Alvear en el marco de la Fiesta Nacional de la Ganadería, una gran oportunidad de promoción para el sector turístico de nuestro departamento.

Sin dudas, contar con la posibilidad de tener en nuestro departamento a periodistas e influencers de nivel nacional es una gran oportunidad de promoción para el sector turístico del departamento ya que se comparten estas experiencias con una gran cantidad de público que, de otro modo, no conocería las bondades que General Alvear tiene para ofrecer.

Nicolás Peralta, panelista de Flor de Equipo, que se emite por Telefé, y además es miembro de APTRA, dijo: “Es mi segunda vez en Alvear, realmente es impresionante porque fueron dos experiencias totalmente distintas. En cualquier momento que vengas al departamento podés realizar un montón de actividades, como visitar bodegas, conocer el río. Realmente quiero volver”.

Asimismo Mariana Contartessi, periodista y conductora en América TV y Radio La Red, expresó: “La gente es muy amable y cálida. General Alvear tiene viñedos, turismo rural, tiene noche, y además está ubicado en un punto estratégico. Quiero destacar el trabajo que se realiza con la miel y los viñedos, que son exquisitos”. En la misma línea, Fede Popgold, Influencer, Youtuber y Conductor de Radio AM990, manifestó: “Estoy muy contento de haber vuelto, a todos mis conocidos les digo que no conocen Mendoza si no vienen a General Alvear. Me encantó la Fiesta de la Ganadería, que es una gran experiencia para vivir, pero sino en cualquier momento del año es bueno visitar este departamento”.

Julieta Navarro, conductora de TV e influencer, se mostró sorprendida por el crecimiento que ha tenido en los últimos años la Fiesta de la Ganadería: “Me siento orgullosa de poder recibir a gente de afuera y contarles que esta es nuestra provincia, es espectacular poder tener la posibilidad de mostrar lo que tiene Mendoza”.

Mery Granados, cantante e Influencer, se refirió a su experiencia en nuestro departamento: “Nunca había venido a General Alvear, realmente la pasamos muy bien, la gente nos recibió de manera muy cálida y estoy segura que la gente que nos sigue se va a entusiasmar con el departamento”. Finalmente, Camilú, Cantante e Influencer, también destacó las bondades de nuestro departamento: “Es muy hermoso, siento que hay mucho por conocer y eso nos da ganas de volver para seguir recorriendo. Los lugares que hemos visitado fueron muy lindos y nos hicieron sentir muy cómodos”.