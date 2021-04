El pasado 2 de abril, es el ‘Día de la Concientización del Autismo’, en nuestro departamento se realizaron actividades al respecto para concientizar a la sociedad sobre está patología.

El mismo día se realizo una caminata desde el KM 0 hasta la plaza departamental propuesta por la asesoría de discapacidad para que los vecinos del departamento conozcan un poco más, en diálogo con FM VIÑAS, la concejal Patricia Salice expresó: «Se ha comenzado a visualizar esta condición con la que nacen 1 de cada 68 niños en el mundo». Hay distintos tipos de autismos, una de las características en común es la dificultad en la comunicación, tienen alto coeficiente intelectual, intereses muy restringidos y diferentes a los chicos de su edad, algunos casos problemas de conducta o de interpretación.

La concejal Salice agregó: «Hay niños que conductualmente no tienen problemas o no tienen grandes crisis pero si tienen problemas en cuanto a la sociabilización, a la interpretación de las rutinas habituales con las que nos movemos en la sociedad». Lo ideal es la detención temprana de este trastorno, muchas veces los docentes son quienes notan las distintas actitudes y ponen en alerta a los padres.

Es un espectro muy amplio en el que se puede desarrollar, no todos se presentan de la misma forma, ningún caso de autismo se refleja igual, hay grados más severos, más moderados y más leves. Como sociedad tenemos que conocer sobre está patología, Patricia explica: «Ser empáticos, ponerse en el lugar de ese niño no presionar, templanza, paciencia pero son muy espontáneos y ellos reconocen el vínculo sincero», ellos necesitan las rutinas muy marcadas e ir anticipando las acciones para que no se sobrecarguen cuando se realiza algo inesperado.

El color azul es el que los distingue y los representan a quienes tienen autismo refleja el color del mar, nos puede presentar la calma y la tempestad al mismo tiempo, también otra de las formas que se representan es puzzle o rompecabezas en el que cada pieza es de distinto color porque no todos los casos de autismo son iguales.

•C.F.