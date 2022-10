En diálogo con F.M VIÑAS, Juan Manuel Ojeda, Intendente de Malargüe, comentó sobre la traba política que no permite el uso del paso que conecta Argentina y Chile. Además habló sobre los proyectos de minería que se pretenden llevar a cabo en el sur de Mendoza.

‘Es vergonzoso que estemos en primavera y el paso siga cerrado’ exclamó el Intendente Malargüe, Juan Manuel Ojeda. El paso está en condiciones de poder cruzarse pero carece de las habilitaciones de ambos países. ‘Hay una responsabilidad del Gobierno Nacional, porque es una responsabilidad política’ manifestó el mandatario departamental malargüino y agregó ‘hablamos de 5 meses con el paso cerrado, con casi siete mil camioneros varados’.

‘Parece un capricho político el no querer da la habilitación para el paso’ menciona y remarca la responsabilidad del gobierno de Argentina y Chile.

En cuanto a los humedales admitió que vienen trabajando desde hace tiempo porque ‘Convivimos con la actividad minera y petrolera con el cuidado de los humedales’. Malargüe ha modificado y adecuado su actividad para preservare los humedales en su departamento. ‘Hay un rechazo de algunas Cámaras con la preservación de los humedales porque traería algunos impedimentos en algunos sectores’ mencionó. ‘El conflicto con la Ley de humedales no es la ley en si, sino es el hecho de hacerla funcionar como corresponde’ y remarca que ‘Hay un funcionamiento adecuando, del petróleo y el humedal, en Laguna Llancanello gracias a la unidad de gestión ambiental’.

‘Malargüe es un departamento minero y petrolero’ afirmó el mandatario y aseguró que con el petróleo malargüino se pagan cerda del 70% de los salarios de la provincia. ‘Si Alvear no quiere que se haga minería hay que ir y defender para que no se haga minería en Alvear, porque el pueblo es quién decide’ dijo y diferenció que Malargüe nació con la minería, hay que trabajar en eso con todos los controles’. A diferencia de San Rafael y Gral. Alvear, el departamento del sur mendocino no es agropecuario y es por eso que se pretende realizar el trasvase del Río Grande para incrementar el cause en los otros departamentos del sur de la provincia.

Los proyectos mineros a realizar en el departamento sureño son habilitar algunos sectores para trabajar con todos los cuidados, una minera de oro a 36 kilómetros al oeste de Agua Escondida, dos minas de cobre llegando al límite con la provincia de Neuquén y minas de oro y cobre cerca de Ranquil Norte. ‘Puedo garantizar que muchos mendocinos podrán vivir bien, con sueldos que llegaran a los trecientos mil pesos’ afirma Ojeda.

‘Es importante trabajar con todos los controles adecuados, porque lo peor es vivir con miedo’ finalizó el Intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.