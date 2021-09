El Secretario de Gobierno José Vilches, en conferencia de prensa, brindó detalles relacionados a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias -PASO- del próximo domingo 12 de septiembre y la Asesora de Personería Jurídica Mirtha Gianetto informó sobre la mesa de extranjeros que estará dispuesta en el municipio y convocará a los extranjeros que aún no han retirado la documentación necesaria para poder emitir su voto.

El domingo 12 de septiembre se realizan las elecciones legislativas a nivel nacional, provincial y departamental, por lo que la veda comienza 0h del domingo.

“Son alrededor de 38.000 los alvearenses habilitados para sufragar, 23 es el total de las escuelas habilitadas en todo el territorio del Departamento, con 113 mesas dispuestas para tal fin. Este año se han dispuesto dos escuelas más: el Instituto PS182 José Francisco de San Martín y la Escuela N° 1-290 Constancio C. Vigil para respetar el aislamiento”, señaló Vilches.

Los juzgados habilitados para cualquier consulta o certificación serán el Juzgado penal colegiado N°2, ubicado en la intersección de calle Olascoaga y Piérola, y el Juzgado de Paz de Bowen. El Ejército va a custodiar los colegios donde se realicen los comicios; la Policía de Mendoza y la Policía de Tránsito municipal se van a hacer cargo de lo que conlleva a la seguridad en las calles aledañas a los establecimientos escolares habilitados para votar.

De acuerdo a la Resolución No 254/2021 del juez Walter Bento, se ha dispuesto cuestiones esenciale al momento de emitir el voto, como el uso correcto de barbijo, respeto al distanciamiento de quienes vayan a sufragar, contemplación para personas mayores, embarazadas y mujeres con niños. Solo se debe exhibir a autoridades de la mesa el DNI y llevar lapicera propia para firmar, destacó el Secretario de Gobierno.

“A las personas que tengan síntomas compatibles de Covid-19 o que sean contactos estrechos se les solicita que no asistan, dado que tienen 60 días para certificar la inasistencia al sufragio”, subrayó el funcionario y añadió: “para evitar el contacto entre personas, resulta fundamental que todos consulten mesa y padrón en www.padron.gov.ar”.

Por su parte, Mirtha Gianetto explicó que el municipio cuenta con un padrón de extranjeros de forma definitiva, que tienen poder de ejercer su derecho al voto. La inscripción se hace de forma anual, entre mayo y julio. Actualmente son 70 los extranjeros empadronados.

La Oficina de Personas Jurídicas informa a los extranjeros empadronados, que pueden retirar la libreta cívica municipal para estar habilitado y poder ejercer el derecho al voto este domingo 12 de setiembre. Quienes no la hayan podido retirar, podrán hacerlo mañana, sábado 11 de septiembre, de 16 a 18h, en el Palacio Municipal, ubicado en Avenida Alvear Oeste 550. Sin esta libreta y si no están empadronados no pueden votar.

“El domingo 12 de septiembre habrá una única mesa en la planta baja de la Municipalidad para que los extranjeros empadronados puedan sufragar”, concluyó la Asesora de Personería Jurídica.