Los trabajadores estatales nucleados en ATE realizan medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia en reclamo al que consideran ‘insuficiente ofrecimiento salarial’ del Gobierno de Mendoza y la posibilidad de que este otorgue el incremento a través de un decreto, como con el SUTE.

En diálogo con F.M. Viñas, la Delegada de ATE Salud en Alvear Laura Gutiérrez explicó que la medida directa consiste en un ‘paro intermitente hasta que tengamos una nueva respuesta por parte del gobierno provincial’, y en la misma línea subrayó que por la adhesión de enfermeros, servicio de caldera, maestranza, vacunatorio, laboratorio y estadística ‘algunos servicios no se prestarán pero se garantiza el servicio de guardia para urgencias. Además se van a posponer los turnos otorgados por lo que pedimos que se acerquen al hospital y se reprogramarán‘.

‘Le pedimos a la comunidad que comprenda la situación y nos apoye porque aún no hemos recibido una propuesta que beneficie el salario de los trabajadores, que en su momento desde el gobierno nos consideraron esenciales por la pandemia y ahora no porque el aumento que ofrece es bajo y no alcanza ni para llegar a la canasta básica‘, resaltó Gutiérrez, manifestando que ‘hace más de 50 días venimos con medidas de fuerza y desde el cuerpo paritario hasta el momento no entienden la situación en la que estamos‘.

Son parte de las causas del reclamo, ‘que no hayan pasado a planta de los 1200 compañeros que debía regularizarse su situación en diciembre y seguimos pidiendo un salario de emergencia de $40 mil y el blanqueo de los contratados por Covid‘.

Consultada sobre detención del Secretario General de ATE, Roberto Macho, la representante gremial señaló: ‘El gobierno busca criminalizar la justa protesta de los trabajadores por lo que pedimos la liberación de Roberto Macho y esto se suma al reclamo que hacemos los trabajadores nucleados en ATE‘.

MANIFESTACIÓN EN LA ROTONDA CENTRAL DE CIUDAD

NOTA EN DESARROLLO