El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó esta mañana un acto en Casa de Gobierno donde realizó anuncios para las economías regionales. El Gobierno implementará una suba del mínimo no imponible sobre las cargas patronales. A partir de esa decisión, ningún empleador pagará impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta $ 17.500. Y para quienes cobren más, lo van a hacer solo por la diferencia.

Sectores de la producción agropecuaria que participaron del acto, reconocieron la importancia de la medida, ya que según CAME permitiría reducir los costos laborales en un 24%, pero la definieron como “un paliativo”. Desde la producción aguardaban otras medidas para hacer frente al difícil momento por el que atraviesan las economías regionales.

Durante todo este tiempo, los representantes de las economías regionales habían hecho llegar a las autoridades nacionales, a través de las mesas de competitividad, el pedido de eliminar o bajar las retenciones. También reclamaron por la suba de los reintegros a las exportaciones.

Más repercusiones

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, expresó: “Los anuncios pueden ser insuficientes frente a una situación muy compleja. Son muchos factores que intervienen para que el mercado hoy se encuentre en recesión, y apoyaremos a los funcionarios para que se profundice la implementación de las medidas. Está muy bien promover el sector del trabajo, el empleo, las pymes, y poner el foco en la competitividad como dijo el Presidente. Coincidimos en su diagnóstico. Indudablemente es hacia donde debemos ir. Luego esperemos que esto se complemente con otras medidas. Porque tenemos la presión tributaria, el problema de la tasa de interés, y una situación financiera que hay que solucionar”.

El dirigente agropecuario también confirmó que los integrantes de la Mesa de Enlace solicitaron una audiencia con el Presidente, para profundizar el diálogo en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas y diseñar una agenda legislativa que permita avanzar con la modificación de la Ley de Semillas e implementar un seguro multirriesgo.

Por su parte, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, al ser consultado por Infobae sobre los anuncios presidenciales, dijo: “Nos parece positivo que se vuelva a poner el foco en la producción y se hable de una agenda productiva y un modelo de desarrollo económico para el interior. Sin duda, en un escenario de altísima presión impositiva como el que vive el sector, cualquier tendencia de tributos y cargas a la baja es un alivio. Sin embargo, aún debemos medir bien el impacto y el alcance. En este sentido, tenemos que esperar a tener la letra chica de las medidas anunciadas para poder analizarlas cabalmente”.

El representante de los pequeños y medianos productores, Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria, comentó : “No podemos catalogarla como una medida mala, es una buena medida, y que va en el sentido de descomprimir la presión impositiva que tiene el sector. Pero si se analiza el contexto inflacionario que hemos soportado, de los 12 mil pesos de mínimo no imponible a 17.500 pesos es más o menos una actualización. Es mucho mejor que la medida de la vuelta a las retenciones, que fue retroceder en todo lo ganado. Está claro que esto no alcanza y hace falta mucho más. Es bueno buscar la inserción internacional, pero se necesita una redistribución de la renta para que llegue al sector productivo y no solo quede concentrada en uno de los eslabones de la cadena”.

Otro de los dirigentes que opinó sobre los anuncios de Mauricio Macri, fue Ángel Leotta, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, quien precisó: “La medida de la reducción de las cargas laborales ayuda, pero no es todo lo esperado por el sector. Requerimos de otras medidas del gobierno nacional como la quita de retenciones y el aumento de reintegros para salir a exportar y sacar a la industria del estado recesivo actual. También necesitamos medidas para la situación de la industria en relación al sobrestock de vino y para enfrentar un mercado interno que está en recesión”.

Informe de Coninagro

Durante el 2018 las economías regionales evidenciaron un gran deterioro, de acuerdo al último informe elaborado por Coninagro. Hubo cambios en los precios relativos por la fuerte devaluación, incidiendo en todas las producciones y aquellas producciones con una fuerte presencia en las exportaciones, contaron con ciertas posibilidades de mejorar su situación, aunque esa mejora no alcanzó para dejar atrás una crisis que se profundiza día a día.

De las 19 economías relevadas por Coninagro, durante el 2018 la suba de los costos fue superior al aumento de los precios en 15 de ellas, lo que derivó en un deterioro importante en los resultados, incluso en producciones que no estaban en una buena situación económica al arranque del año, se vieron mucho más perjudicadas que favorecidas.

“La preocupación, frente a lo que muestra este informe se centra en dos temas: las producciones que pueden dar trabajo y generar empleo, están mal. Y por otro lado, está complicada la economía por la caída del salario, que afecta al consumo y termina impactando en la producción. Entonces, un problema regional termina haciendo efecto dominó sobre lo nacional, e impacta en el ciudadano en general”, manifestó el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Fuente: Infobae

A.C.