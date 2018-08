Días atrás en el Diario “La Arena” de la provincia pampeana se publicó una nota en la que se tilda de “Enemigo”, a Gustavo Villegas, el nuevo de Irrigación para el Río Atuel.

El alvearense, viene sosteniendo la postura que se tiene desde la provincia de Mendoza y fundamentalmente desde nuestro departamento de que no se puede entregar agua que no hay, que no alcanza y aún menos sin realizarse obras, frente a una provincia de La Pampa en la que se insiste con el “robo de un río” y que se niega sistemáticamente a aceptar distintas alternativas para la entrega de agua en un constante NO, NO y NO.

Esta es el artículo publicado en el diario Pampeano:

“Villegas asumió en el DGI

UN “ENEMIGO” DE LA PAMPA

El ex diputado provincial mendocino Gustavo Villegas, de extracción radical, asumió como nuevo consejero para el río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI), el área de gobierno de la provincia cuyana que tiene a su cargo el manejo de los ríos que atraviesan ese distrito.

El nombre de Villegas llamó la atención en La Pampa porque se trata de uno de los más fervientes defensores de la postura de “no entregar ni una gota de agua” del Atuel a nuestra provincia pese al fallo de la Corte Suprema que declaró la interprovincialidad del río. De hecho es uno de los que abona la arcaica teoría de que el Atuel termina en territorio mendocino y que por obra de la Naturaleza, y no del hombre, sus escurrimientos se cortan antes de llegar a La Pampa.

Luego de la aprobación del senado provincial, finalmente se determinó que Villegas reemplazará a Alejandro Gutiérrez. “El tema del Atuel tiene varios conflictos, pues es el noveno año de crisis hídrica. Con el 70% de capacidad de los embalses se va a comenzar a regar. Este problema hará que se tengan que eliminar cuatro turnos en relación a la temporada pasada”, dijo el flamante funcionario a la prensa mendocina.

En cuanto a este recorte de turnos de los regantes, sostuvo que “el primer inconveniente es que las plantas no tendrán la cantidad de agua necesaria, por lo que los productores van a tener que hacer un buen uso para obtener una buena producción”.

Villegas agregó otras problemáticas, como “la demanda judicial” que lleva adelante nuestra provincia. “Además tenemos grandes conflictos con el Atuel desde lo político, ya que con estas demandas que permanentemente hemos soportado de La Pampa y un fallo que aún estamos cumpliendo dentro de las posibilidades que tiene la cuenca del Atuel, el panorama no es de los mejores”, expresó. El ex legislador provincial fue propuesto para el cargo por el gobernador Alfredo Cornejo.”

