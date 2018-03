Con los lemas “Nadie Menos”, “La vida desde la concepción”, entre otros se está convocando a una marcha por la vida y la familia y en contra del aborto para el domingo 25 de marzo a las 17:30 horas desde Av. Libertador Sur y Granaderos hasta la plaza departamental.

Ana Kotani, manifestó que están convocando y haciendo hincapié en que “esto ya es una cuestión mas allá del credo, nos hemos convocado y auto convocado, muchas familias, muchas personas que a lo mejor no se relacionan con ningún credo o no profesan ninguna fe, sin embargo por una cuestión lógica de inclinación a la vida defienden a este niño que se gesta en el vientre materno”.

“Sin dudas hay un montón de argumentos, de información dando vuelta, a veces nos sentimos mareados, pero lo importante, es en primer lugar que en Argentina la propia Constitución reconoce la vida desde la concepción, eso no es un dato menor, nosotros tenemos que apuntar a sostener esa verdad y que es una vida distinta de la vida de la mama y por eso también proponemos que el aborto no sea la opción, sino que justamente halla un cumulo de políticas que se acompañe a esa mama en situación vulnerable, es una realidad y no estamos alejados de ella no la estamos negando, sabemos lo que sucede lamentablemente por eso pedimos y queremos justamente que el aborto no sea la opción. Conocemos también las consecuencias que trae”.

A.C