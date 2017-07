Tras una larga espera se dio a conocer el fixture del Federal B de fútbol. Andes y Pacífico, los dos equipos alvearenses se enfrentaran entre sí en la primera fecha a disputarse el próximo sábado 8 de julio. A continuación damos a conocer en detalle las 18 fechas que se jugaran en esta primera fase.

ZONA “B”

CLUBES LIGAS

DEP. RODEO DEL MEDIO MENDOZA SAN MARTIN MENDOZA AT. PALMIRA MENDOZA LUJAN SPORT CLUB MENDOZA SPORT CLUB PACÍFICO GENERAL ALVEAR ANDES FC GENERAL ALVEAR MONTECASEROS RIVADAVIA LA LIBERTAD RIVADAVIA HURACAN SAN RAFAEL JORGE NEWBERY VILLA MERCEDES

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

RODEO DEL MEDIO vs. LUJAN SPORT CLUB

PACIFICO vs. ANDES FC

MONTECASEROS vs. LA LIBERTAD

SAN MARTIN vs. PALMIRA

HURACAN S.R. vs. J.NEWBERY

2da. fecha – 16/07/17

HURACAN S.R. vs. RODEO DEL MEDIO

J.NEWBERY vs. SAN MARTIN

PALMIRA vs. MONTECASEROS

LA LIBERTAD vs. PACIFICO

ANDES FC vs. LUJAN SPORT CLUB

3ra. fecha – 23/07/17

RODEO DEL MEDIO vs. ANDES FC

LUJAN SPORT CLUB vs. LA LIBERTAD

PACIFICO vs. PALMIRA

MONTECASEROS vs. J.NEWBERY

SAN MARTIN vs. HURACAN S.R.

4ta. fecha – 30/07/17

SAN MARTIN vs. RODEO DEL MEDIO

HURACAN S.R. vs. MONTECASEROS

J.NEWBERY vs. PACIFICO

PALMIRA vs. LUJAN SPORT CLUB

LA LIBERTAD vs. ANDES FC

5ta. fecha – 06/08/17

RODEO DEL MEDIO vs. LA LIBERTAD

ANDES FC vs. PALMIRA

LUJAN SPORT CLUB vs. J.NEWBERY

PACIFICO vs. HURACAN S.R.

MONTECASEROS vs. SAN MARTIN

6ta. fecha – 20/08/17

MONTECASEROS vs. RODEO DEL MEDIO

SAN MARTIN vs. PACIFICO

HURACAN S.R. vs. LUJAN SPORT CLUB

J.NEWBERY vs. ANDES FC

PALMIRA vs. LA LIBERTAD

7ma. fecha – 27/08/17

RODEO DEL MEDIO vs. PALMIRA

LA LIBERTAD vs. J.NEWBERY

ANDES FC vs. HURACAN S.R.

LUJAN SPORT CLUB vs. SAN MARTIN

PACIFICO vs. MONTECASEROS

8va. fecha – 03/09/17

PACIFICO vs. RODEO DEL MEDIO

MONTECASEROS vs. LUJAN SPORT CLUB

SAN MARTIN vs. ANDES FC

HURACAN S.R. vs. LA LIBERTAD

J.NEWBERY vs. PALMIRA

9na. fecha – 10/09/17

RODEO DEL MEDIO vs. J.NEWBERY

PALMIRA vs. HURACAN S.R.

LA LIBERTAD vs. SAN MARTIN

ANDES FC vs. MONTECASEROS

LUJAN SPORT CLUB vs. PACIFICO

10ma. fecha – 17/09/17

LUJAN SPORT CLUB vs. RODEO DEL MEDIO

ANDES FC vs. PACIFICO

LA LIBERTAD vs. MONTECASEROS

PALMIRA vs. SAN MARTIN

J.NEWBERY vs. HURACAN S.R.

11ra. fecha – 24/09/17

RODEO DEL MEDIO vs. HURACAN S.R.

SAN MARTIN vs. J.NEWBERY

MONTECASEROS vs. PALMIRA

PACIFICO vs. LA LIBERTAD

LUJAN SPORT CLUB vs. ANDES FC

12da. fecha – 01/10/17

ANDES FC vs. RODEO DEL MEDIO

LA LIBERTAD vs. LUJAN SPORT CLUB

PALMIRA vs. PACIFICO

J.NEWBERY vs. MONTECASEROS

HURACAN S.R. vs. SAN MARTIN

13ra. fecha – 08/10/17

RODEO DEL MEDIO vs. SAN MARTIN

MONTECASEROS vs. HURACAN S.R.

PACIFICO vs. J.NEWBERY

LUJAN SPORT CLUB vs. PALMIRA

ANDES FC vs. LA LIBERTAD

14ta. fecha – 15/10/17

LA LIBERTAD vs. RODEO DEL MEDIO

PALMIRA vs. ANDES FC

J.NEWBERY vs. LUJAN SPORT CLUB

HURACAN S.R. vs. PACIFICO

SAN MARTIN vs. MONTECASEROS

15ta. fecha – 29/10/17

RODEO DEL MEDIO vs. MONTECASEROS

PACIFICO vs. SAN MARTIN

LUJAN SPORT CLUB vs. HURACAN S.R.

ANDES FC vs. J.NEWBERY

LA LIBERTAD vs. PALMIRA

16ta. fecha – 05/11/17

PALMIRA vs. RODEO DEL MEDIO

J.NEWBERY vs. LA LIBERTAD

HURACAN S.R. vs. ANDES FC

SAN MARTIN vs. LUJAN SPORT CLUB

MONTECASEROS vs. PACIFICO

17ma. fecha – 12/11/17

RODEO DEL MEDIO vs. PACIFICO

LUJAN SPORT CLUB vs. MONTECASEROS

ANDES FC vs. SAN MARTIN

LA LIBERTAD vs. HURACAN S.R.

PALMIRA vs. J.NEWBERY

18va. fecha – 19/11/17

J.NEWBERY vs. RODEO DEL MEDIO

HURACAN S.R. vs. PALMIRA

SAN MARTIN vs. LA LIBERTAD

MONTECASEROS vs. ANDES FC

PACIFICO vs. LUJAN SPORT CLUB