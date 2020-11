Este jueves, el presidente de la comisión directiva del Sport Club Pacífico Héctor Moncada entregó las llaves de la tercera casa-quincho a Violeta Marcolini, la ganadora del sorteo.

El número con el que Marcolini se adjudicó la propiedad fue el 5001, primer premio del sorteo nocturno de la quiniela de Mendoza el pasado viernes.

Con profundo agradecimiento a todos los que participan en las actividades de la institución, Moncada expresó: ‘Vamos a entregar la casa que salió sorteda el día sábado. Estamos muy felices y agradecidos con la gente por la confianza que pone en la diligencia de Pacífico. Cada 4 meses el club puede ir entregando una casa con pileta en una lindo lugar‘.

En la misma linea el presidente subrayó: ‘Hay mucho compromiso con toda la gente que está en este proyecto. Vamos a hacer lo que la gente de Alvear quiere que logremos. Cuando llamé a Violeta,la ganadora,me dijo que es vecina del club‘.

La alegría de la ganadora se hizo notar en dialogo con la prensa que vivenció un compromiso cumplido por parte del club: ‘Cuando me enteré me temblaba todo el cuerpo. No sabía como reaccionar. El premio será un regalo para mi hija. Siempre compré al club para ayudarlos‘, relato Violeta.

‘Nunca gané nada pero siempre me dije que compraba al menos para ayudar al club. Ojalá tenga suerte de nuevo. Estoy muy feliz por esto. Es un lugar hermoso‘, concluyó.

Cabe destacar que la casa-quincho cuenta con 96 mts2, dos dormitorios, dos baños, cocina comedor, lavandería, churrasquera, pileta completa y patio.

‘Realmente estamos conformes con la construcción y con todos aquellos que siempre participan con la institución en todas las propuestas que hacemos‘, subrayó Moncada en diálogo con F.M. VIÑAS la semana pasada.

Al ser consultado si en el próximo sorteo se piensa ampliar la cantidad de números, aseguró que ‘si, con seguridad y además con nuevos premios llamativos‘.

Finalmente aseveró que pronto estará a la venta el número para la cuarta casa, un Jeep y dos motos. En esta ocasión el número valdrá $4000 y se podrá abonar en 4 cuotas.