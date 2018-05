A casi un mes de la primera marcha, los alvearenses volvieron a autoconvocarse en las puertas de la comuna.

A pesar del fuerte operativo de seguridad, una vez más el pueblo dejo demostrado que se pueden realizar marchas y manifestaciones sin la “necesidad de incidentes”.

Por su parte Alberto Kobayashi dijo: reconocemos la voluntad del Señor Intendente de conformar una comisión, pero no se puede discutir con funcionarios de ese nivel de la provincia de Mendoza como lo es la Directora de Protección Ambiental Miriam Skalani, quien realizó la experiencia de 4 pozos pilotos, y reconoció que lo hizo 2 días después de aprobar la resolución o sea se hicieron 4 pozos clandestinos a vista de todo el gobierno de la provincia, argumentando que puso ella y lo reconoció es que se quería aprovechar unas máquinas de alta tecnología que se encontraban en Neuquén y lo hizo violando todas las leyes fundamental mente la ley provincial del Medio Ambiente que es la 5961.

Kobayashi sostuvo que esta actitud por parte de la Directora de Protección Ambiental es una subestimación del poder político y del municipio de General Alvear, porque no reconoce que el departamento tiene los derechos de riego de los cauces del Rio Atual, sólo por el hecho de ser usuarios del Oasis del Sur. Ella sigue violando las leyes, la resolución 147 es totalmente ilegal porque no hace mención a un artículo esencial y primordial qué es el artículo 30, donde cualquier proyecto que pueda afectar una cuenca y afecte a más de una jurisdicción, tiene por obligación invitar a esos municipios a emitir el despacho del informe sectorial y aquí no se hizo por lo que la Directora Skalani está cometiendo un “delito de funcionario público” porque hace omisión a un artículo de la ley 5961 qué es la ley provincial del ambiente.

Pilar castilla agradeció a todos los mendocinos ya que las diferentes acciones que se llevaron a cabo en pos de la lucha en defensa del agua, ya se han provincializado. El claro ejemplo está en la marcha que se llevó a cabo el día sábado en donde se realizó el almuerzo oficial, al cual asistieron personas de toda Mendoza como San Rafael, Malargüe, Lavalle, Maipú, Uspallata, Ciudad Capital, y otros municipios de toda Mendoza se hicieron presente en General Alvear para hacer y decir “queremos una ley que prohíba la fractura hidráulica”.

“En estos días se va a realizar una debate público para que se puede escuchar a la población de Malargüe y de esta manera constatar que es falso que la población de Malargüe está a favor del fracking. Lo que pasa es que hay mucho temor y hay mucha presión a las personas que tienen trabajo diciéndoles que van a perder sus trabajos y se manifiestan en contra de la fractura hidráulica”, manifestó Castilla.

Distintas provincias se están adhiriendo a esta lucha apoyando con firmas, las cuales van a llegar el día miércoles, ya que se cumple un mes de la primera marcha, y serán presentadas en la Legislatura a la Cámara de diputados.

Así será la presentación y se espera una gran concentración multitudinaria, la cual marcara un antes y un después en la provincia de Mendoza.

Mientras tanto el Diputado Gustavo Masjtruk se refirió cerca un proyecto de ley que se presentó cuando ni siquiera había un decreto y sostuvo que si bien es verdad que en un artículo prohíbe y en otro dice hasta tanto, porque no había ley, no había forma, fue pasando el tiempo y durante este año se han mejorado mucho los proyectos.

Tenemos ganas de pedir la sesión entre mañana o pasado pero hay un riesgo, tenemos que tener el número de diputados a favor que hoy no lo tenemos, hay varios diputados que han dado el Okay, pero no tenemos la posibilidad cierta de ganar. No sólo necesitamos de General Alvear, sino que también necesitamos la fuerza de los demás departamentos y que esto puede llevarse adelante”, expuso Majstruk.

Si se llega a desaprobar la ley en la legislatura y en diputados y senadores, no se puede volver a tratar durante un año legislativo.

A.E