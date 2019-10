El Director de Desarrollo Social de General Alvear, Pablo Reyes, se pronunció respecto a la nueva medición realizada por el INDEC que indica que la Provincia de Mendoza tiene alrededor del 37% de habitantes bajo la línea de pobreza.

Según la medición oficial, la pobreza afectó a 14,4 millones personas si se toma como referencia una proyección de la población total urbana, pero al extender la muestra a la población total, en la que se suma la rural, el número de pobres asciende a 15,8 millones de personas.

En el primer semestre de 2018 la pobreza era de 27,3%, por cuanto el indicador de personas que no puede acceder a una canasta básica total -bienes y servicios- trepó más de ocho puntos porcentuales en doce meses. Además, la indigencia se ubicaba en el 4,9%. “Se encuentran por debajo de la línea de pobreza 10.015.728 personas”, más de un tercio de las que viven en los 31 grandes centros urbanos del país, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Pablo Reyes expresó que “es un número que realmente nos preocupa por lo que queremos avanzar en las políticas sociales. La Provincia de Mendoza ha tenido en estos últimos 4 años buenas políticas sociales respecto a las mejoras de las condiciones de salud, se han reforzado todos los programas alimentarios. Es algo que a todos nos afecta de diferentes maneras. Los que nos preocupa es que las familias no lo están pasando bien por eso tenemos que hacernos cargo”.

Respecto a la pobreza en el departamento, el Intendente Walther Marcolini ha tomado medidas para la prevención de la pobreza: “Trabajamos en las mejoras habitacionales, trabajamos en una programa de desarrollo para las personas con discapacidad, para adultos mayores y reforzamos los programas alimentarios. Apuntamos a fortalecer los micro-emprendedores”, subrayó Reyes.

Tanto a nivel provincial como departamental, se desarrolla en las escuelas comedores para los alumnos por lo que el Director de Desarrollo Social resaltó que “la tarea de la escuela es la de educar, no deberían haber comedores, ni las maestras deberían salir a buscar ropa o calzado para los niños, pero cuando lo hacen me siento bien, porque es una manera de ayudar ya que un niño no alimentado no puede aprender bien. El Estado debe ocuparse de que la calidad educativa incremente para que los chicos que egresan estén formados y preparados para realizar sus estudios universitarios. Si un chico no pude comprar sus útiles más necesarios mucho menos va a tener un buen rendimiento escolar”.

Con Macri en el poder, la pobreza se situaba en 25,7% y desde entonces no cesó, con una recesión que se arrastra desde el año pasado cuando la economía cayó 2,5% y el desempleo subió hasta el 10,6%.

Macri había prometido “pobreza cero” durante la campaña electoral de 2015 que lo llevó a la Casa Rosada, la sede de la presidencia. Respecto a ello, el Director de Desarrollo Social señaló: “Macri debe escucharnos, y debió permitirnos ser parte de las decisiones de Gobierno. El objetivo del radicalismo es siempre estar con los más vulnerables. Nuestro Gobierno Radical (Raúl Alfonsín) fue uno de los que más acompañó a pesar de la crisis Nacional. El radicalismo tiene que plantarse frente al Presidente y decirle que venga a ayudar, por eso nos da mucha tranquilidad que el Gobierno de la Provincia de Mendoza sigue bajo radicales”.

