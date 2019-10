Este miércoles un grupo de vecinos del Barrio Zangrandi decidieron cortar las calles del lugar en reclamo de trabajo. Hasta el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y también funcionarios para tratar de llegar a un acuerdo. El director de Desarrollo Social se pronunció al respecto y confió que hay un trasfondo político-partidario que promueve el descontento entre algunos vecinos.

Tras conocerse la movilización que se convocó a media mañana del día de ayer, el gabinete municipal se reunió con el fin de analizar la situación. Pablo Reyes mantuvo diálogo con F.M. Viñas y enumeró las intervenciones permanentes y sistemáticas que ha hecho el Municipio respondiendo a las necesidades básicas de las familias que residen allí: “Hemos avanzado con la erradicación de letrinas beneficiando a más de 36 familias que hacía 30 años no tenían baños y seguimos trabajando como los más de 45 techos reparados y cambiados a nuevos. Además tenemos programas alimentarios como ‘Bien Nutridos’, para ayudar a familias con vulnerabilidad alimentaria, sume a que la comuna se encarga de trasportar a los chicos del lugar a las 3 escuelas a las que asisten y se construyó el SUM con mano de obra del barrio y demás gestiones que son necesarias”.

Según trascendió, la decisión de cortar las calles habría surgido por orden de punteros políticos que responderían a la política partidaria de determinado sector del departamento. Al respecto el Director de Desarrollo Social manifestó: “Me molesta que dos o tres de las personas que lideran esta movida militaron para el candidato que se enfrentó al Intendente en las elecciones pasadas. Empiezo a ver alguna intencionalidad política y está mal que se use las situaciones de vulnerabilidad para hacer política. Una de las familias que recibe tres pensiones no contributivas, han recibido ayudas económicas asiduamente y de hecho a una de las personas de ese grupo familiar se le dio ayuda económica para un estudio médico y cuando fuimos a hacer control de gestión la había gastado en otra cosa”.

Además aseguró: “el presidente de la Unión Vecinal no vino a hablar conmigo para comentar sobre la situación de vulnerabilidad extrema de varias familias y eso que tienen nuestros teléfonos por lo que supongo que no ha sido consenso de todo el barrio. Hace 4 años desde todas las áreas se ha acompañado a su gente. Faltan muchas cosas por hacer pero estamos interviniendo en otros barrios de manera simultánea y el Municipio no dispone de recursos ilimitados»

«Seguir con este círculo vicioso convierte al rol social en asistencialismo que nada tiene que ver con atacar a la pobreza”, subrayó.

“Es triste– opinó- que personas que han sido asistidas muchas veces salgan a recorrer casa por casa pidiendo a los vecinos que se levantes y movilicen para hacer lío. Nosotros seguiremos trabajando como se ha estado haciendo y como corresponde pero no coincido con hacer política aprovechando la vulnerabilidad de la gente. No es importante para la gestión ver a quien se ayuda por su color político. Nosotros ayudamos a todos porque es lo que tenemos que hacer”.

“Hay gente que tiene pocos escrúpulos y utiliza estas situaciones para otros objetivos como algún medio que generaliza la situación generando una psicosis sobre que hay gente que se está desmayando de hambre. Algunos enojados con el gobierno de turno que en otro gobierno con las pautas municipales, que hoy no tienen, sacaron alto rédito económico. No vamos a dejar que nos presiones con la difusión de situaciones ilógicas e irreales”, apuntó Reyes.

F.B. (F.M. Viñas).