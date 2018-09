Este domingo desde las 4.30 de la mañana, el alvearense estará largando una de las maratones más importantes del Mundo.

Exitoso árbitro de básquet y profesor de Educación Física, Pablo ya corrió la Maratón de Nueva York pero ahora va por más.

“Mi intención es lograr una marca para clasificar a Boston”, nos decía un entusiasmado Pablo que además contó lo complicado que es trabajar y entrenar “Es muy duro trabajar en la escuela, entrenar por la tarde y después dirigir en la noche, pero con disciplina y voluntad todo se puede”.

Leytón comenzó a correr por un problema físico y hoy está participando con la elite del atletismo Mundial. Su objetivo es competir en las seis maratones más importantes del mundo, este domingo habrá completado su segunda en dos años, sin dudas Pablo, todo se puede.

La palabra de Pablo Leytón en las redes, previo a esta gran competencia

“Domingo a las 4.30 hs de la madrugada argentina iré en busca de otro sueño personal con 45.000 corredores en el circuito mas rápido del mundo BERLIN y por el cual luche día por día en soledad, sin ayuda de nadie y a base de disciplina, trabajo y mucho corazon, habiendo vencido al clima sin dejar de entrenar ningún día”.

“Agradecer a mi esposa Viviana mi sostén y guía en este sueño, a mis hijos Paula y Maxi, haciéndome el aguante en silencio y con mucho respeto (idolos). A mi coach Gustavo Pérez que me mató todos los dias y no me dejó aflojar nunca”.

“Y agradecer a Dios por todo lo que me ha dado en la vida y sólo pedirle que se haga su voluntad en la carrera”.

Y a disfrutar cada kilómetro y dejar en lo más alto a mi querido General Alvear, a Mendoza y a mi pais Argentina !!!!!

Fuente. Diario del Oeste