Tras una investigación, personal de la División de Delitos Complejos dependiente de la Policía Provincial, se logró detener a Mario Alberto Trejo, sobre quien recaía una orden de captura emitida por el Juzgado de Control de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Rosa, La Pampa.

La orden judicial se basa en diferentes denuncias contra el sujeto por estafas, entre ellas la del ex jugador de All Boys Gastón Rosales, quien lo denunció por maniobras fraudulentas con vehículos y dólares que le había confiado a través de la empresa fantasma Grupo INDES SRL.

«Todos me conocen y yo trabajo como gestor con mi esposa. Esto también me afectó en el fútbol. Todos los años me llamaban de seis o siete clubes para jugar. Este año no me llamó nadie. Y lo que quiero es lavar mi nombre«, se lamentó el futbolista, según publicó el Diario de La Pampa.

Fue el propio ex jugador que identificó en dónde se encontraba su estafador, el cual comercializaba mix frutales en Tierra del Fuego.

Tras varios meses huyendo de la Justicia, este lunes los efectivos procedieron a la detención de Trejo, quien se encuentra en calidad de comunicado a tanto se concrete su extradición hacia La Pampa.