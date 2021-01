Este jueves los alvearenses y los turistas que visitan el departamento disfrutaron con otro gran espectáculo al aire libre. En esta oportunidad la popular banda local «El Deskanso» fue la protagonista del show en el que la gente se reunió a disfrutar de la música y la naturaleza.

Las noches de Costanera Suena reúnen a grandes artistas a orilla del río Atuel bajo las estrellas, donde familias y amigos pueden pasar buenos momentos degustando la gastronomía local y los exquisitos tragos del viejo vagón. Este jueves todos los que llegaron al lugar disfrutaron de la banda El Deskanso. El Mochila, integrante de la banda, expresó la alegría por el show: “Estamos muy contentos de volver a tocar en este lugar. Lo que hacemos es tocar canciones retro en forma de cumbia, también tenemos canciones propias y estamos felices de poder tocar acá».

Fabiana González, Directora de Turismo, también se refirió al concierto y a las oportunidades que ofrece ese escenario natural: “En este año nuevo seguimos compartiendo nuestra música, nuestro río, y el arte, además de la gastronomía. Pero sobre todo la gente disfruta de la tarde, el sol, la tirolesa, el agua del río Atuel esto hace que la Costanera sea cada vez más elegida, además de ese plus con los shows que le agregamos todos los viernes”.

También hubo turistas que mostraron la alegría por el momento compartido: “Soy Ema, vivo en Buenos Aires y me encanta venir al río y a General Alvear porque es re tranquilo, algo que no tengo donde vivo. Acá vengo a visitar a mis abuelos, es muy hermoso este lugar”. Jesica, otra turista de Buenos Aires dijo: “Venimos a visitar a familiares que tenemos en General Alvear y la verdad que es hermosa esta playita, no la conocíamos es muy linda, nos quedamos unos días y después nos volvemos”.

En cuanto al Viejo Vagón, Nadia y Lucas (sus encargados) invitaron a los alvearenses a la Costanera: «Esta es una noche de shows tenemos un carrito que nos acompaña con comida. En la semana pueden venir a disfrutar con la familia, con amigos de lunes a viernes desde las 14h y los sábados desde las 11 hasta las 21h. La idea es apuntar a las familias y agradecerles a todos los que vienen porque respetan los protocolos y se cuidan y nos cuidan, eso es fundamental para que esto siga funcionando”.

•L.A.