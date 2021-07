En el marco del Programa Ayuda Económica para la Economía Social, el Intendente Walther Marcolini, el Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental Carlos Ponce junto a la Directora de Economía Social y Asociatividad Lorena Meschini otorgaron aportes no reembolsables, por un monto total de $300.000, a 25 emprendedores locales.

Se trata de 25 ayudas para fortalecer los emprendimientos familiares en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia: ‘Específicamente, son $200.000 para 20 ayudas y $100.000 para cinco emprendimientos, dado que en este último grupo hay jóvenes que han perdido a un familiar. El objetivo de estos fondos es para la compra de insumos. Por eso, luego se les solicita la factura de compra para poder solicitar más fondos y favorecer a otros emprendimientos‘, explicó la referente del Área municipal de Economía Social Valeria Martínez.

‘Desde el Área de Economía Social hemos trabajo mucho con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Humano que aportó una Trabajadora Social, también de las Delegaciones distritales que conocen el territorio, para que emprendimientos nuevos puedan sobrellevar esta situación. Entre los cuales hay de carpintería, porcinos, textiles‘, subrayó.

Por su parte, la Directora de la Economía Social y la Asociatividad señaló que el Programa Ayuda Económica para la Economía Social se implementó a fines de 2.020 para tratar de acompañar con insumos y materiales a la mayor cantidad de emprendedores y artesanos de la economía social.

‘Hay 25 ayudas económicas para distintos rubros de $10.000 y de $20.000 específicamente para cada caso. En General Alvear se están entregando solamente ayudas directas no fortalecer espacios de comercialización. Cada municipio ha tenido la oportunidad de trabajar junto a cada artesano y emprendedor para decidir qué es lo mejor para la zona, brindando la mejor posibilidad a los artesanos y emprendedores, dado que han tenido grandes dificultades‘, concluyó Lorena Meschini.

El emprendedor Emanuel Tkaczyk aseguró: ‘Me sirve esta ayuda para poder comprar el alimento para porcinos, porque tenemos un criadero de cerdos en la Colonia Rusa de Carmensa. Me parece muy bien el seguimiento que hacen desde el municipio para brindar estos aportes no reembolsables‘.