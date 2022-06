Un comerciante de nuestra Ciudad fue víctima de un hecho delictivo en horas de la madrugada de este jueves cuando tres menores de 16 años dañaron una puerta lateral en su negocio que lleva como nombre ‘Marilú’, ubicado en la esquina de Avenida Alvear Oeste y calle Ove Book.

Indignado, Osvaldo Cazorla se expresó a través de F.M. VIÑAS en contra de lo que considera ‘una justicia inactiva que protege al delincuente por sobre las víctimas‘. Los delincuentes juveniles intentaron robar en su comercio cerca de la 01:10hs del jueves rompiendo la cerradura de una puerta que no conduce al interior del inmueble.

Al no poder lograr su cometido, los tres malvivientes se dieron a la fuga pero a los pocos metros fueron alcanzados por la Policía que patrullaba el casco céntrico y trasladados al Comisaría 14°. En la seccional local, intervino la U.P.A.N.A. bajo instrucción de la Fiscalía de Menores que autorizó, conforme estipula la legislación vigente, su liberación y restitución a los correspondientes padres.

‘La verdad estoy con mucha bronca porque los que laburamos y emprendemos en este pueblo terminamos siendo víctimas de estos delincuentes que afortunadamente se equivocaron de puerta y no rompieron la del local sino la situación sería otra‘, explicó Osvaldo, quien aseguró que no es la primera vez que en su rol de comerciante sufre este tipo de delitos.

En este sentido, manifestó: ‘La policía hace todo lo que tiene que hacer pero con las leyes que tenemos y con quienes están en la Justicia se sigue protegiendo a los chorros mientras nosotros que le ponemos el pecho al día a día para llevar la comida a nuestra casa nunca tenemos respuestas. Es una vergüenza lo que están haciendo tanto el Juez, la Fiscal Borgna, los ayudantes fiscales y el poder político, a quienes les pagamos enormes sueldos para que cómodamente se rasquen y no actúen en beneficio de los vecinos‘.

‘Son menores para la Justicia pero son señores a la hora de delinquir’, lamentó indignado.

Cazorla tuvo que ir a los domicilios de los menores a hablar con sus padres para que se hagan cargo de los daños ocasionados: ‘Algunos comprendieron y otros se mostraron en defensa de su hijo y es penoso porque a muchos nos enseñaron a conseguir lo poco o mucho trabajando y no me vengan a decir que el contexto o la situación porque hay miles que sufrimos peores cosas y jamás tuvimos que salir a robar. A mi no me corran con esa‘, resaltó.

‘Mientras nosotros estamos encerrados estos pendejos chorros están sueltos y no se hace nada‘, subrayó, y adelantó que tiene la intención de ‘ir a hablar con la Fiscal Borgna para que explique qué está pasando en Alvear porque la verdad esto es inaguantable‘. Finalmente se preguntó: ‘¿Los miembros de la Justicia, legadores y políticos están esperando que el pueblo se movilice para actuar?’