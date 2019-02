Alvear se vestirá de fiesta hoy para celebrar su Vendimia 2019. Y en tiempos difíciles para el pueblo, atravesado por una tormenta que arrasó con buena parte de sus fincas a principios de año, esta noche les augura un momento que hará historia en la cultura del departamento.

Es que “Origen” se anticipa como la Vendimia más grande y pretenciosa de toda su historia. En un escenario circular en 360°, 200 artistas desplegarán una fábula protagonizada por un arlequín, para hablar del tesón y la identidad de los vecinos de General Alvear, no sólo los viñateros –que pocos hay en ese sur provincial–, sino los trabajadores todos.

Para ellos es la fiesta que subirá a escena en el predio ferial, a partir de las 21. La entrada tiene un valor general de $50. El campo de jineteada del lugar en el que cada año se realiza la Fiesta de la Ganadería se prestará para este montaje, que incluye un domo en el medio del círculo del escenario, donde se ubicarán los músicos para tocar en vivo. Y arriba de ellos habrá cuatro pantallas gigantes que relatarán lo que vaya ocurriendo en las otras “caras” de la escena, para que el público no pierda detalle de la fiesta.

Cuando David Lonjedo vio la obra “Mujeres pájaros”, en el reinaugurado cine teatro Antonio Lafalla, no dudó en proponerle al actor, dramaturgo y director teatral Gerónimo Miranda –responsable de la pieza– que escribiera el guion de “Origen”. Y este lo hizo junto con la directora de Cultura del municipio, Liana Piedrafita. “Queríamos superarnos. Como cada año, queremos hacerlo con la fiesta más popular de los alvearenses y mendocinos en general. La idea fue ofrecer una propuesta mayor a la anterior, y la vara estaba alta. Creo que lo logramos”, destaca la funcionaria.

A lo que Lonjedo agrega, como sentencia:

“No habrá otra Vendimia igual para General Alvear”.

El “Origen” del título proviene de un juego de significaciones donde el tiempo es protagonista. Será el origen de un tiempo nuevo, a decir de los responsables. “Es que creemos que estamos en medio de una gran transformación en Alvear, de un cambio de paradigmas”, aporta Piedrafita. Y el director de la fiesta completa: “Estamos en un momento donde todos debemos unirnos para este renacer de nuestro departamento”. Un departamento especial, según describe la directora de Cultura, definiéndolo como “la ciudad más cosmopolita de Mendoza”.

Esto es por la convivencia de culturas que hay desde su fundación en 1914, y que se verá reflejada en el show de hoy, mediante una puesta que irá desde danzas árabes hasta un “cancán rock”. “Esa mezcla de inmigrantes nos caracteriza y hace que no seamos tan amantes del folclore cuyano como del tango”, reconoce Liana. Es la tercera vendimia consecutiva que dirige David Lonjedo.

Y está entusiasmado como la primera vez. “Una vendimia muestra lo que fuimos, manteniendo su tradición, pero también lo que somos hoy y lo que queremos ser. Por eso hay que reavivarla. Pienso siempre en el público que está y en captar otros nuevos. De ahí la innovación que busco en cada propuesta”, confiesa. Luego del acto central, ocho candidatas aspirarán al cetro vendimial de General Alvear.

FLORENCIA MORALES, REINA POR SIEMPRE

Florencia Morales, la reina saliente de General Alvear, atravesó un 2018 que superó sus anhelos antes de ser la elegida. Hoy se despide con el corazón lleno de gratitud y felicidad, aunque la nostalgia se hace sentir.

“Fue un año de reinado hermoso, tuve mucha participación en acciones solidarias, que es lo que a mí más me mueve, además de estar cerca de los agricultores. Esto gracias al municipio, que me brindó su apoyo, a mi familia y a los alvearenses, quienes me llenaron de afecto”, expresa Florencia, y anticipa que su plan para este año es “crear una fundación para continuar con la tarea solidaria, sobre todo para seguir ayudando a los niños”.

LAS 8 CANDIDATAS AL CETRO DEPARTAMENTAL

A continuación se detalla a cada representante que pugnará esta noche por el cetro y los atributos vendimiales de Alvear.

Paula Oliver es la representante de Alvear Oeste, tiene 18 años, ojos marrones, cabellos castaños oscuros, mide 1,65m, su hobby es leer, escribir y el tocar el piano. Se encuentra en el preuniversitario para la carrera de odontología.

La Reina de La Marzolina es Jéssica Freites, tiene 22 años, 1,70m de estatura, ojos marrones, cabellos castaños oscuros, es modelo, su hobby es escribir, estudia Niñez y Adolescencia.

Sonia Reyes fue coronada como Reina de La California, tiene 18 años, cabellos y ojos de color castaño, baila folclore y en 2018 finalizó el secundario.

La Escandinava coronó a su Reina de la Vendimia Rocío Natalia Sabio de 19 años, ojos marrones, cabellos castaños, mide 1,72m, secundario completo, le encanta disfrutar del aire libre y estar en familia. El festejo inició con la segunda Feria del Arte y Sabores Culturales, continuó con la coronación y culminó con un baile.

La Reina de Bowen es Lucía Abdo de 20 años, ojos color verde, cabellos castaños claros, 1,75m de estatura, que cursa el 2º año de la Tecnicatura Superior en Biotecnología.

El Juncalito coronó a Romina Denis Fernández de 20 años, ojos verdes, cabellos rubios, mide 1,60m, cursa el primer año de Abogacía, en sus tiempos libres practica natación y gimnasia artística.

Lourdes Durso Stofik es la candidata de San Pedro del Atuel, tiene 19 años, ojos azules, cabellos castaños claros, mide 1,67m, cursa primer año de Enfermería Profesional, coordina al reconocido y tradicional Ballet Ucraniano San Pedro. En sus tiempos libres le gusta practicar danza y pasarlo con amigos, también está muy apegada a su familia, con cuyos integrantes comparte las labores diarias de la finca.

La Reina de Ciudad es Aldana Olivera, ella tiene 21 años de edad, 1,63m de altura, ojos marrones, cabellos castaños, su pasatiempo preferido es compartir cada momento con su familia y amigos.

