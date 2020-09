La interna de las formativas femeninas del Rockero, Génesis Toledano, estudiará en la High School House Preparatory, que se encuentra en la ciudad de Miami. Tras un paso de excelencia en Obras, la jugadora nacida en Mendoza se educó, formó, y creció en nuestra institución previo a dar el salto clave en su carrera.

De esta manera, Obras continúa exportando talento, tanto en la rama masculina como femenina.

Toledano continuará con su crecimiento académico y deportivo en Estados Unidos, después de haber vestido durante dos años la camiseta de nuestro club. “Voy a terminar el secundario en el High School House Preparatory, en Miami. Ya comencé a cursar, pero tengo que hacer dos años para entrar directamente a la Universidad, porque mi inglés no es tan bueno. Mi objetivo es tener una nueva experiencia, en otro país, con otro idioma. También, continuaré allí mi camino en el básquet”, señaló.

Su arribo a Obras se produjo a principios del 2018, porque a partir de ahí se convirtió en una de las reclutadas por la institución. Significó una gran posibilidad de desarrollar su trabajo en el colegio y el básquet. Al mismo tiempo que se desempeñaba en las Inferiores femeninas, se ocupó de continuar transitando su estudio en el Instituto que posee el club.

“Académicamente, fue la mejor formación. Siempre estaré agradecida con la directora Paula Larrayoni, profesores, secretarias, preceptores y especialmente a mis compañeros y sus papás”, expresó Génesis, teniendo en cuenta a todas las personas con las que compartió la institución aurinegra.

EL PASO DE GÉNESIS TOLEDANO

A raíz de trabajo, compromiso y empeño, la pivote creció de a poco en la cantera de Obras Basket. En su primer año, se consagró campeón con la U17 femenina de la Zona Norte/Oeste 1 de la AFMB y recibió el premio al MVP de la final. Pero los logros no se quedaron ahí, ya que levantó nuevamente con las Cadetes el trofeo de la Zona Norte/Oeste 2019. Lo mismo hizo con las U19 en aquel día que se disputaron ambos partidos en el Templo del Rock.

Por otro lado, Génesis Toledano adquirió diversas experiencias que ayudaron a fortalecer su camino como jugadora. No solo que participó activamente de las últimas dos temporadas de la Liga de Desarrollo Femenina, sino que también formó parte del plantel profesional durante el 2019. Asimismo, fue convocada en varias ocasiones para la Selección Argentina, entre las que se destaca la medalla de bronce conquistada en el Sudamericano U17 de Barranquilla (Colombia).

“En cuanto a lo deportivo, puedo decir que hay un antes y un después desde que llegué a Obras Sanitarias. Todavía recuerdo cuando con mi familia nos comunicamos con Diego Frega y, a través de él, Obras abrió para mí sus puertas con una beca completa convirtiéndome en reclutada. No tengo palabras para agradecer todo lo que me aportaron los entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, nutricionistas y las jugadoras más grandes. Como así también desde la oficina del club a María, Andreína, Pablo y también para Gabriela (Casini) que se sumó a fines del año pasado. Además, a mis compañeras de equipo, las reclutadas y los reclutados. A los utileros, porteros y ni hablar de la gente de la cocina. La lista parece larga, pero no la es comparada con tanto cariño recibido”, afirmó Génesis.

Por último, respondió sobre una posible vuelta al club: “Obras fue, es y será mi querida familia aurinegra y mi club en Argentina. Será una bendición volver a casa, siempre que el equipo me necesite”.

Fuente: Obrasbasket.com