Génesis Toledano, la pivot del equipo de U17 de Obras, fue convocada para ser parte de la Selección Argentina de su categoría, en el Sudamericano que se jugará en Barranquilla, Colombia, desde el 4 de noviembre. La alvearense viste la camiseta rockera desde hace casi dos años y en este 2019 ya participó del Argentino de Selecciones con la camiseta de nuestra provincia. Luego de varios meses de convocatorias, de las cuales también participó, al principio, Agustina Marín, superó todos los cortes y se ganó un lugar entre las doce.

“Afronté el proceso con total responsabilidad, aprovechando cada entrenamiento y charla para aprender”, comentó, y expresó su felicidad por jugar para el conjunto nacional: “Quedar entre las 12 mejores del país fue una alegría tremenda. Representar a Argentina es un orgullo inexplicable. Pienso en el momento en que cantemos todas el himno y la emoción me traspasa”.

En medio de la felicidad, la Pipi no se olvida de los esfuerzos que hace e hizo, y la gente que la ayudó a que esto sea posible: “Estar en la Selección Nacional es mérito de muchas personas: mis entrenadores de General Alvear, donde nací y me crié, Néstor y Mauro; y mi entrenadora de Mendoza, María Martha, donde hice, durante dos años, 700 km todos los fines de semana, para entrenar y participar de una mejor competición”, recordó, y agregó: “El gran salto lo di cuando llegué a Buenos Aires, y mi agradecimiento es para el club que me recibió, Obras. Me adoptó, me hizo parte de esta gran familia aurinegra, y para los entrenadores: Adriana, Pato, Sebastían, Ayelén, Roxi, que me convirtieron en una mejor jugadora”.

Además de los entrenadores, Toledano no se olvidó de toda la familia de la institución de Núñez: “Mis compañeras me han apoyado muchísimo en todo momento. Las compa de curso: Rochi, Magui, Agus, Jujuy… Las más grandes también me apoyaron”, sumó, y destacó especialmente a Gabriela Casini, la directora deportiva del básquet femenino: “Párrafo aparte para Gabi, mensaje y mensajito: ‘¿Estás bien?, ¿Necesitas algo?, ¿Querés que vaya?’, siempre al tanto y apoyándome”. Por último, mencionó a más personas muy importantes para ella en su estadía y su desarrollo: “La gente de la cocina, los padres de mis compañeras de equipo, que no sólo me alentaron, sino que me felicitaron se ofrecieron para lo que necesitara y hasta algunos oraron por mí, toda la gente que trabaja en Obras, Pablo, Andreina, los porteros. Esto es una familia. También el profe Eduardo Pinto y su señora, mi querida familia”.

EL TORNEO QUE SE VIENE

Más allá de la felicidad, Génesis afrontará un torneo muy importante con la camiseta argentina, y lo hará, como hasta ahora, con toda la seriedad y la intención de dar lo mejor por su país: “A la Selección voy a aportar todo lo que tengo, sin reservas. Lo que el profe Manuel me pida, estoy dispuesta a hacer. Ya sea dentro de la cancha o en el banco alentando a mis compañeras, durante y después de los partidos. Es la Selección Argentina, defiendo la celeste y blanca con el alma, con el corazón”, destacó visiblemente emocionada.

A su vez, la mendocina analizó el plantel que se formó para disputar el Sudamericano U17 de Barranquilla: “En el equipo somos la mayoría nuevas, es nuestra primera experiencia y no tememos el roce que tienen, por ejemplo, las U19, que tienen un proceso de trabajo tremendo y vienen trabajando hace años juntas. Tampoco, la mayoría, tenemos competencia internacional previa, ni amistosos. El grupo es muy unido y divertido, y eso nos favorece, porque no podemos dar ventajas. La relación con el profe Manuel y el cuerpo técnico, kine, preparadora física psicólogo, etcétera, es excelente. Nos alientan, exigen y tienen fe en nosotras”.

Esta responsabilidad, seguramente con una linda mezcla de sensaciones, se traduce en el cierre que le dió la pivot a la reflexión: “No les vamos a fallar, vamos a dejar todo. Como equipo vamos a llegar lo más alto posible, y tal vez los sorprendemos, ojalá. En cuanto a lo personal, quiero dar todo por Argentina. El objetivo planteado para lograr es ser una pivot fuerte y aportar siempre algo al equipo desde ahí”, concluyó.

Gentileza: Obras Basket. / F.B. (F.M. Viñas).