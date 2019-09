Domingo soleado y atípico en General Alvear si se lo compara con cualquier otro descanso dominical ya que en este día debemos concurrir a las urnas para elegir a quienes serán nuestros representantes legislativos y quienes conducirán los destinos de Mendoza y General Alvear por los próximos cuatros años.

Los vecinos de nuestro departamento eligieron en gran número sufragar en horarios matutinos como así también los candidatos de los frentes que pugan por una banca.

F.M. Viñas en el marco de este domingo cívico realizó la cobertura y diálogo con las diferente personalidades del Frente Cambia Mendoza y del Frente Elegí.

FRENTE ‘CAMBIA MENDOZA’.

VOTÓ WALTHER MARCOLINI: “NOS ACOMPAÑAN MUCHOS ADULTO MAYORES QUE QUIZÁ EN LAS P.A.S.O DECIDIERON NO VOTAR, TODO EL MUNDO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS”.

El actual Intendente de General Alvear y candidato a ser re elegido emitió su voto a las 10:30h en el Instituto San Antonio: “Es una verdadera jornada democráticas, no hemos tenido ningún incidentes, es un día fantástico para que la gente se acerque. Está todo dicho, la suerte está echada, será la voluntad de la ciudadanía quienes decidan quienes serán las nuevas autoridades. Tomamos la decisión de no toma licencia para hacer campaña. Esperamos que haya mayor porcentaje que votantes que en las P.A.S.O. Mientras mayo sea la cantidad de población que avala con su voto es importante. Voy a recorrer las escuelas con mis candidatos. Voy a almorzar con mi familia y la hora que cierre el comiso estaremos en la Comité Departamental. Hubo muchas capacitaciones para que no se cometan los errores que hubo en las P.A.S.O de Junio”.

VOTÓ MABEL UCELLI: “LA GENTE TIENE QUE ELEGIR BIEN, AHORA ES EL MOMENTO DE ELEGIR Y NO DESPUÉS, ASÍ NO SE QUEJAN DE QUE NO ELEGIMOS LO CORRECTO”.

La profesora Mabel Uccelli, candidata a Concejal por el Frente Cambia Mendoza, ya emitió su voto en la escuela Río Mendocinos: “Estoy con ansias que llegue las 18:00h para ver que nos depara el destino, la gente está cumpliendo con el deber cívico”.

VOTÓ JOSÉ MORÁN: “ESPERAMOS QUE A LAS 18:00 CIERRE LA VOTACIÓN DE LA MEJOR MANERA Y QUE SEA LO MEJOR PARA ALVEAR”

El candidato a Concejal por el Frente Cambia Mendoza emitió su voto a las 11:00h: “Se está desarrollando todo con normalidad, estamos recorriendo las escuelas. Ha estado todo bien controlado por los presidentes de mesa. Está tranquilo, el partido ha movilizado a los transportes y cada uno de los fiscales”.

VOTÓ LEO VIÑOLO: “LA GENTE QUIERE OPINAR, TOMAR UNA DECISIÓN PARA EL CAMBIO O LA CONTINUIDAD DEL GOBIERNO”

“Esperamos que en transcurso del día la votación se desarrolle con normalidad. Recuerdo a los vecinos que verifiquen el número de mesas, ya que han variado”.

FRENTE DE ‘TODOS’

VOTÓ CRISTIAN GONZÁLEZ: “HOY ES EL DIA QUE LA GENTE VA A DEMOSTRAR SI MARCOLINI GOBERNÓ BIEN O MAL”

El candidato a Intendente por el Frente de Todos emitió su voto a las 10:00h en la escuela Capital Federal: “Estoy contento de haber estado en cada barrio de General Alvear, estoy esperando a saber el resultado. La gente va a decidir si sigue el mismo gobierno o cambia. Es un día democrático, tenemos que estar felices porque elegimos a quien queremos en los próximos 4 años, la gente está contenta y quiere participar. Voy a esperar el resultado con mi familia en mi casa”

VOTÓ HEBE KATZER: “LA VOTACION ES UN DEBER QUE TENEMOS QUE CUMPLIR Y DEBEMOS HACERLO CON VOLUNTAD Y CONCIENCIA”

La Licenciada Hebe Katzer emitió su voto a las 10:00h en el Instituto San Antonio: “Me ha sorprendido que ya votó mucha gente, creo que es porque es un día caluroso. Estoy nerviosa y esperando el resultado. Vamos a ir a los distritos para ver si necesitan algo. Tratamos que todo salga bien”.

VOTÓ ARIEL ANDRÉS: “HEMOS VISTO MUCHOS CORTE DE BOLETAS QUE NO TENDRÍA QUE SER NORMAL”.

El candidato a Concejal emitió su voto a las 10:00h en la escuela Carlos María de Alvear: “estoy con la tranquilidad de que hemos hechos las cosas, seguro hubo lugares donde no estuvimos pero lo haremos. Visité a las escuelas, fiscales y presidentes. No dedicamos a escuchar a los vecinos, cambiar propuestas que no son buenas. La campaña se basa en escuchar, estamos mal por la campaña sucia de las redes, hay mucha mala onda de la gente porque no llega a fin de mes y los vamos a ayudar. Queremos resolverle los problemas a la gente”.

R.B/F.B. (F.M. Viñas).