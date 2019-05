Omar de Marchi, actual Intendente de Lujan de Cuyo y pre candidato a la gobernación, estuvo en General Alvear acompañando a Sebastián Martínez Barón pre candidato a la intendencia por el Pro – Cambiemos.

La visita también fue acompañada por Eduardo Amezqueta, ex intendente radical y un grupo de Demócratas por el Cambio.

En dialogó con F.M. Viñas, el lujanino sostuvo “Nuestras listas reflejan la pluralidad en toda la provincia”.

Sobre las propuestas para un posible gobierno señaló: “Hace mucho que venimos trabajando para gobernar la Mendoza que viene. Mendoza tiene un gran potencial pero que hace muchos años viene durmiendo” en este sentido destacó el buen gobierno de Cornejo “pero que tiene que ver con un ordenamiento”.

“Hay que encender rápidamente 3 motores en la provincia de Mendoza”. El primero relacionado al habitat, “algo mucho más que la vivienda, incluyendo a los sectores más vulnerables y a los medio”.

El segundo eje referido a la educación “Mendoza puede trascender a nivel nacional y global si nos proponemos cambiar el paradigma y salir del sistema tradicional”. Y el tercer motor orientado a la generación de empleo para que Mendoza “vuelva a ser una provincia atractiva”.

ECONOMÍAS REGIONALES

De Marchi habló de la inexistencia de planes de gobierno desde hace más de 20 años, “tiene que haber un plan integral que apunte en todas las ramas de la economía, a vender más generando nuevos mercados, en este sentido una buena opción sería a través de las más de 150 embajadas que tiene el país.

ÍTEM AULA

“Creo que no está mal, es una medida que eventualmente viene a corregir supuestos excesos”, de igual modo cuestionó los excesos en otros ámbitos como el municipal, legislativo y otros en los cuales no se aplica ningún tipo de premio al presentismo. “Si vamos a poner una medida integral para todo el personal del estado estamos de acuerdo”.

“Está bien para ordenar el sistema pero la transformación educativa pasa por la reformulación de los planes educativos, con la incorporación de la tecnología, con cambiar el paradigma”, señaló.

LEY 7.722

“La 7.722 forma parte de un momento importante en la provincia que plasmo en la letra de una ley un testimonio social, que decía que en Mendoza hay una gran mayoría que no quiere que se desarrolle minería metalífera a cielo abierto, con procesos de separación utilizando químicos que pueden contaminar el agua” manifestó.

“Los mendocinos tenemos que decidir qué hacemos con nuestra economía, ¿vamos a hacer minería o no?, la hacemos, ¿de qué forma? ¡Y si no la hacemos, no la hacemos!, pero hace quince años que nos venimos neutralizando y nos dividimos por temas que tendrían que estar resueltos”

“Si no hay licencia social no se puede hacer minería”, concluyó.