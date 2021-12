Ante la problemática entre el gobierno provincial y OSEP con los farmacéuticos, Omar Alonso habló en nombre del ente que nuclea a los empresarios del sector, negó la suspensión de medicamentos y anticipó un principio de acuerdo para el pago de las deudas que tienen desde hace más de 90 días.

En diálogo con FM Viñas, Omar Alonso se refirió a la tensa situación con el gobierno provincial y detalló: «No hemos arreglado. Hay una promesa de pago por parte de la OSEP y el gobierno provincial para la semana que viene en la nos darían una parte de los 90 días que están atrasados. Pero lo que el colegio o los prestadores farmacéuticos quieren que por lo menos arreglen dos meses».

Pese a este problema que tienen con las autoridades gubernamentales, Alonso aclaró: «No vamos a suspender los servicios porque hay una promesa de pago. Con la OSEP siempre hemos tenido la mejor voluntad, pero hay colegas muy molestos». Además, aunque no es la intención del sector, agregó: «Hay colegas que no están atendiendo por fuerza mayor, ya que no tienen medicamentos».

En cuanto al plazo preciso que han establecido para saldar la deuda, Omar Alonso precisó: «En principio dijeron que el viernes saldrían algunos pagos, entonces hemos dado plazo hasta el martes que viene». Por último, en medio de reuniones decisivas con respecto a las negociaciones, explicó: «En Alvear se ha resulto seguir atendiendo, aunque los médico no tienen la misma postura y algunos no estarían atendiendo».