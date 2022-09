‘Ojos de Romeo, Corazón de Julieta’, con producción totalmente alvearense y un trabajo aclamado por el público y ha pedido del público se vuelve a dar una nueva función en el Cine Teatro Antonio Lafalla el próximo domingo a las 20h.

Superando las expectativas de los directores y actores la primer función de la obra fue a sala llena del Antonio Lafalla y a pedido de quienes no pudieron disfrutar de este producto 100% alvearense se volverá a realizar una nueva función para disfrutar este domingo. En diálogo con F.M. VIÑAS, Ariel González, director de la obra, expresó: ‘Estamos más que contentos porque lograr una segunda función está buena, la respuesta del publico fue buena, la primera función fue a sala llena’.

‘Mucha gente nunca había ido al teatro, hay quienes nunca habían ido en la vida al teatro y se quedaron maravillados porque el lugar es fantástico, tenemos un teatro muy bueno, esta bien cuidado y la gente nos cuida y nos trata muy bien’, resaltó de nuestro espacio cultural.

Ariel aposto hacer está obra con toda una producción alvearense, sonido, imagen, vestuario, guion, actuación y dirección y todo lo que conlleva sacar adelante una producción de tal altura. ‘Felices porque yo lo planteaba el otro día, alguno te dijo como no te fuiste de Alvear porque no en Alvear, porque en Alvear no se puede soñar, siempre puede ser mejor’, enfatizó.

‘Tenemos una fecha para el año que viene, en el verano no pero tenemos una fecha al año que viene, tenemos ideas nuevas’, subrayó para finalizar.

Esté domingo se puede disfrutar en Cine Teatro Antonio Lafalla, pueden aprovechar un 2×1 una platea de $1.500 a las 20h comienza la función.

