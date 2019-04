Controlará los ingresos y los gastos de quienes soliciten el beneficio percibido por personas de más de 65 años que no cobran jubilación, no trabajan y que no pueden jubilarse porque no tienen los 30 años de aportes.

La Anses fijó nuevos requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio actualmente es de $ 8.328 (80% del haber mínimo) para mujeres y varones de más de 65 años que no cobran jubilación, no trabajan y que no pueden jubilarse porque no tienen los 30 años de aportes para jubilarse.

Desde ahora se controlarán los ingresos y los gastos de quienes soliciten este beneficio. El cambio se aprobó a través de la Resolución 17, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

“Las personas que soliciten la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) instituida por el artículo 13 de la Ley 27.260, a partir de la vigencia de la presente reglamentación, deberán cumplir con la evaluación patrimonial y socioeconómica ante Anses, conforme las disposiciones del presente Anexo”, dice la Resolución.

Y agrega: “Para la evaluación prevista en este artículo, Anses requerirá a la AFIP la información necesaria para controlar y definir el derecho al acceso a la prestación PUAM, guardando expresa confidencialidad sobre la misma”.

Requisitos

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Monto

Es de $8.328,30 (equivalente al 80% de una jubilación mínima) y se actualiza en forma trimestral por la Ley de Movilidad.

El trámite es presencial y debe realizarse con turno.

Es necesario contar con los datos personales y relaciones familiares actualizados. En Mi ANSES se puede consultar la información personal y familiar del beneficiario.

Por F.B. (Redacción F.M. Viñas).