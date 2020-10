Así lo confirmaron a través de las redes sociales integrantes de la subcomisión de Aeromodelismo (donde funciona la Escuela) quienes trabajan a pulmón todo el año, funcionando muy cerca del Aeroclub de General Alvear.

‘Otra vez el nevado vuelve a sangrar’, fue la definición que usaron los integrantes del club al constatar que delincuentes ingresaron al predio y se apoderaron por tercera vez de la bomba hidráulica.

Para lograr su cometido, los autores del hecho violaron la alarma y tras provocar daños tuvieron que ‘levantar un hormigón que pesaba más de mil kilos sobre el gabinete‘, reconstruyeron en el posteo.

‘¿Qué hacemos con esta clase de personas que lo único q hace es hacer daño y molestar? GENTE… si así se puede llamar… que lo único q hace es servirse de lo ajeno sin hacer nada … estamos muy dolidos y la verdad no queda fuerza para seguir, no tenemos fondos para remediar todo el daño, solo queda volar y dejar de hacer cosas por nuestro club … mil disculpas si ven el club sin nada, pero no nos quedan fuerzas….’ (SIC).

El pasado sábado 27 de junio, la escuela de Aeromodelismo había sido vandalizada bajo la misma modalidad.

En esa ocasión los malvivientes forzaron la reja de una de las ventanas, entre otros daños pero no se alzaron con ningún elemento de valor. Semanas antes de ese hecho, habían sufrido el robo de una bomba de agua además de la rotura de vidrios, baños y del kincho.