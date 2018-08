Mariano Pérez unos referentes conocidos de General alvear en defensa de la dos vidas convocó a una nueva marcha para el próximo 5 de agosto con el fin de mostrar que el país está en contra de esta ley, por lo que todo el interior se movilizará a partir de las 15:00 horas.

Otros de los referentes que invitó a esta marcha por la vida, fue Dante Navarro Dónde, quien manifestó que esta marcha comenzará desde el paseo por la vida que se encuentra en Avenida libertador Sur y José Ingeniero a las 15:00 horas para luego terminar en la plaza Carlos María de Alvear, dónde habrá un chocolate para los chicos y masas dulces.

Navarro aprovecho esta oportunidad para hacer cita una de las más conocidas frases del líder social Martin Luther King que marcó la historia en los Estados Unidos y en donde en una de sus conocidas frases decia : “una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio”.

“Por lo que esta marcha no solamente tiene el objetivo hacerle saber aquellas personas que han sido votados por el pueblo qué es lo que el pueblo realmente quiere, sino también es una manera de no hacernos cómplices si se llegase a aprobar la ley del aborto, el silencio nos hace cómplices, por lo que se sale a las calles a manifestar este desconformismo. La responsabilidad quedará en manos de aquellos que la voten, la democracia no funciona aprobando lo bueno, el claro ejemplo está cuando en la historia la gente votó por lo Barrabás y no por Jesús, y dónde hubo gobernante que se lavaron las manos como Poncio Pilato, por lo tanto no queremos tener esta actitud pasiva de lavarnos las manos y de no intervenir, por eso vamos a marchar y sea lo que sea, por lo menos tendremos nuestra conciencia tranquila de que algo hemos hecho y que un mensaje hemos dejado”, sostuvo Dante Navarro.

Por su parte Claudia Noguerol habló acerca de que se trabaja arduamente para que la mujer no tenga como opción el aborto, que ni siquiera llegue a pensar en esa solución como una salida, sino que se busca trabajar en políticas públicas para que la mujer realmente pueda tener ese hijo y busque todas las soluciones posibles a esa situación que atraviesa. Toda mujer sabe que realizar un aborto no es fácil por lo que estamos intentando buscar y generar conciencia para que todas aquellas personas que están a favor del aborto, puedan cambiar su manera de pensar y ver que como mujer pueden brindar soluciones alternativas y no finalizar con la vida de una persona inocente, que ninguna culpa tienen de la situación en la que llegan al mundo, debemos ser las voces de esos niños que no pueden defenderse por sí solos”, concluyó Claudia Noguerol.

La cita es el próximo domingo 5 de agosto a las 15:00 horas en el paseo por la vida y la familia.

A.E