La política en materia de manejo de residuos que se ha continuado con esta gestión, potencia lo que se está haciendo en la planta de residuos sólidos urbanos en conjunto con la cooperativa Belén Suyay. En el día de ayer, se hizo una venta importante demás de 8.000kg. de hojalata compactada que van a volver a formar parte del circuito productivo.

“Son metales que no tenemos que sacar de muestra cordillera, por la que tantas veces hemos luchado con el pueblo de Gral. Alvear, la necesidad de recuperar estos materiales estos recursos no renovables para que no tengamos que extraerlos y la mecánica es esa”, manifestaba Carlos Pía, Director de Gestión Ambiental.

“Lo que nosotros hacemos es clasificar los residuos, el plástico, el cartón, el papel, el residuo inorgánico, el vidrio, el residuo orgánico para compost para luego compactado y procesado poder venderlos”.

“Los montos dependen del tipo de materiales, en este caso es de 70centavos por kg, no es caro hay otros productos como el pet cristal que vale arriba de $6,80 del que se han hecho ventas este año, el cartón $2,15, después hay otros productos que no tenemos cotizaciones y que son bastante caros como el cobre, el aluminio que también se recuperan pero que las ventas son muy contadas. La próxima venta que sigue es la de vidrio que va a estar alrededor de $1 el kilo depende no solamente de la cotización del producto sino también del volumen que manejamos, lo que más se separa y se vende es el cartón”.

Las ganancias a partir de mediados del año pasado por un decreto del Intendente Marcolini la cooperativa paso de tener un 50%, a tener un 70% en la venta, con una exigencia de poder separar más de 25.000 kg .

La separación de residuos en el hogar es fundamental para aumentar la cantidad separada. Pía respecto a esto expresaba: “Cuando vos ves todo el material de rechazo te das cuenta, nosotros estamos recuperando aproximadamente un 4% del material que ingresa a la planta, es mínimo, necesitamos el aporte de todos los vecinos para que en su casa tengan dos tachitos de residuos uno para lo orgánico y otra para el inorgánico”.

A.C