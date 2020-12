En el Decreto Provincial N° 1650 publicado el miércoles en el Boletín Oficial establece en su artículo 6 que hasta el 30 de junio de 2021, no se labrarán actas de infracción respecto de las licencias de conducir cuyo vencimiento haya operado desde el 1 de marzo de 2020. Respecto a la implementación de esta prorroga y otros temas referidos al Juzgado de Tránsito Municipal, F.M. VIÑAS dialogó con el Dr. Sebastián Simón.

‘El Decreto utiliza el término prorroga pero en realidad hace una orden directa a los policías que no realicen multas de tránsito por licencias vencidas desde el 1 de marzo e invita a los municipios a extender la vigencia de los carnet de conducir dentro de los convenios que tiene firmados con la Agencia Nacional de Seguridad Vial‘, puntualizó el Juez de Tránsito Municipal de General Alvear.

Al ser consultado si esta normativa alcanza a Policía de Tránsito Municipal, Simón señaló que ‘es una orden directa a Policía Vial de Mendoza, que es sobre la que tiene competencia el Gobernador. En el caso de la policía municipal debe ser el intendente Marcolini a través del Director de Tránsito aunque al momento en el Juzgado no estamos haciendo multas por licencias vencidas desde el 1 de marzo‘.

Sobre a las multas por infracción a usuarios de la vía pública señaló que ‘principalmente la mayoría son por circular con carnet vencido antes del 1 de marzo porque hay mucha gente con licencias vencidas hace años, por andar con el teléfono en la mano en circulación o en un semáforo, cuando no está permitido según la legislación vigente , y por no contar con seguro‘, y destacó que la Ley ‘prohíbe conducir usando incluso auriculares o manos libres por el tema de falta de atención‘.

Como medida importante para concientizar a los conductores, aseguró que desde el organismo realizan educación en las calles: ‘Estuvimos casi 10 meses en la calle haciendo educación y la gente parece que aprendió poco aunque lo fue útil fue la educación vial en las escuelas donde se hicieron más de 90 campañas. Hay algunos que aprenden con educación y otros con la sanción. Por allí la gente se queja de la categoría de la multa pero no es el criterio del efectivo sino lo que estipula la Ley‘. Prontamente comenzarán a aconsejar respecto al uso de celulares porque se ha notado un alto numero de automovilistas que utilizan dispositivos móviles mientras conducen.

Asimismo recordó que aquellas personas que hayan sido infraccionadas deben presentar el descargo en el Juzgado Municipal de Tránsito (Calle Silvio Triccerri) y abonar el código 209 ($100) que se puede descargar de manera online en la web de Rentas de la Municipalidad titulado como ‘descargo multas de tránsito’. Agregó: ‘Si la multa es por seguro que traiga la fotocopia del seguro y si es por licencia solo la de la licencia. Además tiene que justificar la reducción de la pena con una explicación razonables. De allí se puede pagar el cuotas inclusive‘.

Otro de las problemáticas, que genera malestar generalizado, es el paso de camiones por las principales avenidas de la Ciudad: ‘Este problema es de hace varios años y nosotros nos estamos colocando media cuadra después del lugar donde tienen que doblar y muchos doblan porque nos ven y en ocasiones los escoltamos‘, y sobre las infracciones a los conductores de transporte aseguró que ‘lo pueden multar o indicarle por dónde debe circular‘.

Finalmente sostuvo que están trabajando en los distritos de forma parcial aunque ‘a muchos conductores no les gusta que vayamos porque en algunos casos no están acostumbrados a que le pidan los papeles o, en el peor de los casos, algunos no llevan ni el DNI‘.