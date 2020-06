Habrá que esperar hasta después de las vacaciones de invierno para saber cómo se procederá con la elección de abanderados y escoltas este ciclo lectivo.

La Dirección General de Escuelas no ha definido nada aún y anticipan que se irá definiendo tras el receso. Fuentes del área no descartaron la posibilidad de que este año no se elijan aunque la intención es hacerlo.

En los niveles primario y secundario orientado hay 48.983 alumnos en cursos que participan por la bandera. Van a sexto grado y cuarto año de escuelas públicas y privadas, aunque por los requisitos algunos no podrán acceder. A eso hay que sumar el resto, como los que asisten a escuelas técnicas o educación de adultos por lo que los aspirantes superarían los 50 mil. En sexto grado hay 32.368 alumnos, 11.170 en secundarias públicas y 5.445 en las privadas.

Uno de los principales obstáculos es que de acuerdo a la normativa vigente, a través de una resolución de 2019, para el cálculo del puntaje deben considerarse las notas obtenidas durante el año en curso. Sin embargo, con la emergencia sanitaria y la suspensión de clases presenciales, el gobierno escolar dispuso no cerrar el cuatrimestre (secundario) o trimestre (primario) en la libreta y no realizar acreditación con notas por lo que no habría con qué calcular por ahora.

En este marco las autoridades han señalado que se harán acreditaciones con el regreso a las clases presenciales pero sobre cómo se hará no hay tampoco definiciones. Mucho menos sobre una fecha estimada sobre el retorno ya que la decisión está atada a cuestiones epidemiológicas y será una decisión sanitaria.

A nivel nacional, el Ministro de Educación Nicolás Trotta, ha anticipado que en las provincias donde no hay circulación comunitaria del virus Sars Cov-2 podría considerarse el retorno en agosto, sin embargo el gobierno de Rodolfo Suárez prefiere la cautela, esperar a ver qué sucede sobre la marcha e incluso el mandatario ha señalado que el tránsito de viajeros que tiene la provincia, por ser parte del corredor bioceánico, podría postergarlo.

Dificultades.

En las escuelas los docentes ya conjeturan sobre el tema aunque saben que deben esperar que baje información la DGE. Anticiparon que a veces la resoluciones llegan casi sobre la fecha y que usualmente esto se decide en noviembre.

De acuerdo a la normativa vigente se consideran las notas obtenidas desde primer año hasta cuarto inclusive en el caso de la secundaria, año que cursan actualmente los aspirantes a la bandera.

En el caso de la primaria ocurre lo mismo con los chicos que están cursando sexto.

Algunos docentes y directivos creen que una opción que podría evaluarse es no tomar en cuenta el ciclo lectivo 2020. Esto dado que en las clases a distancia pueden haber incidido en el rendimiento académico diversas variables, entre ellas la conectividad y acceso a dispositivos ha sido una de las de mayor impacto ya que podrían haber impedido respuestas en tiempo y forma a alumnos que venían con una buena trayectoria.

No puede soslayarse la influencia del contexto socio-cultural asociado a aspectos como la posibilidad de acompañamiento familiar, el acceso a recursos, condiciones habitacionales, económicas y emocionales, entre otras.

De hecho estas realidades son la causa de que la DGE optara por una evaluación formativa que tenga en cuenta el proceso y condiciones individuales de los alumnos y sin considerar desaprobados.

“No se sabe nada aún y se decide sobre la marcha pero pareciera, por lo que se comenta, que se va a computar sólo hasta quinto grado (ciclo 2019), pero es muy cambiante el tema como pasó con la evaluación y por ahora, inconcluso”, comentó Flavia, docente de una escuela primaria de Maipú.

Para Lourdes Sánchez, directora del colegio secundario Américo D’Angelo, no tomar en cuenta este año sería quizás una forma de ser más justos. “Como no se ha definido nada aún sigue vigente la resolución del año pasado que cierra promedios a fines de noviembre”, explicó.

“Si realizan alguna modificación, que creo que deberían hacerla, tendrían que tener en cuenta la trayectoria de primero a tercero sólo por este año, creo que eso sería lo justo porque no deja de estar en desventaja aquel que venía muy bien y tuvo problemas con acceso a la tecnología y quizás quedó un poco rezagado, el contexto es complicado”, agregó.

En tanto,el director de la escuela secundaria Vicente Zapata, Claudio Peña consideró: “Hasta ahora no hay nada, por lo general la elección se hace a fin de año, en octubre o noviembre, así que creería que para esa fecha ya va ha estar todo regularizado, van a acreditar los alumnos y sería el mismo sistema que en 2019”.

La Promesa a la Bandera será en el regreso a clases.

Como parte de un ciclo lectivo atípico, en torno a este 20 de junio, no habrá Promesa a la Bandera. El memorándum N°48 de la Dirección General de Escuelas estableció la postergación de la actividad para una fecha no definida que se concretará cuando se regrese a las clases presenciales. La decisión de aplazar el acto, además de la imposibilidad de realizar una reunión presencial, obedece a que no hay posibilidades de asegurar que todos los estudiantes puedan realizarla en igualdad de condiciones.

Anualmente los alumnos de cuarto grado de primaria y segundo año de secundaria realizan la Promesa, un acto simbólico y emotivo en el marco de la conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano.

En la disposición suman que entre el 16 y el 23 de junio todos los establecimientos educativos de todos los niveles deberán realizar actos simbólicos para resaltar la figura del prócer.

Fuente: Diario San Rafael /A.C.