Nuevamente desde La Pampa denuncian que el agua del Río Atuel no llega hasta la zona del límite.

Ante esto Mario Barbieri, Sub Delegado del Río Atuel en los micrófonos de F.M. Viñas sostuvo que “Mendoza no ha hecho ninguna maniobra para que el caudal se interrumpa. No hay agua, es el comportamiento natural del río”.

De esta manera queda evidencia la necesidad de un plan de obras para lograr tener mayor aporte de caudal, más ganancia y eficiencia para garantizar un escurrimiento continuo hacia el límite con La Pampa, a pesar de la oposición de la vecina provincia a que se realicen estos trabajos.

Siempre ocurre en estos meses que se genera una disminución en el aporte natural que tiene el río, además de las infiltraciones y evaporación a causa de las altas temperaturas.

La erogación que se ha hecho para el riego se ha mantenido constante, salvo en los periodos de seccionado. “Esto no tiene influencia en lo que le sucede al rio en su tramo inferior” agregó Barbieri.

A.C.