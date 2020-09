Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio, este año al caer sábado se decidió pasarlo al lunes 28. Esa jornada no habrá atención en supermercados y comercios en general, salvo aquellos que sean atendidos por sus propios dueños.

En dialogo con F.M. Viñas Marina Rodríguez, Presidente de la Especifica de Comercio de la Cámara local señaló que se decidió trasladar el día de festejo, “para que sea una fecha de mayor conveniencia para el comercio y el empleado”.

Rodríguez aclaró que sí bien algunos sectores habían pedido la suspensión de este “feriado”, teniendo en cuenta las restricciones impuestas en la mini Fase 1 de la semana pasada, desde la Cámara “decidimos no hacerlo, porque entendemos que no se relacionaba las cosas y el Día del Empleado de Comercio no tenía que ver con las medidas del gobierno de volver a Fase 1”.

En cuanto a la situación general del sector en medio de las crisis indicó “está muy difícil, no solo acá sino en toda la provincia. Es una cuestión de día a día y la mayoría están luchando por poder mantenerse abiertos”.