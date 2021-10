El primer partido de semifinal entre Pacífico y Ferro fue suspendido por Víctor Figueroa quien argumentó a los futbolistas que había recibido agresiones verbales. Guillermo Bodnarsky, expulsado en medio de las protestas, criticó el accionar del árbitro, quien no pudo manejar la presión del partido.

En semifinal entre Pacífico y Ferro el Verde ganaba por 1 a 0 con gol de Martín Álvarez, goleador del campeonato. Pero a a los 30 minutos de ST se desató una polémica por una infracción de un defensor de la visita, que tocó la pelota con el pie para que la agarre Dante Barroso. El árbitro Víctor Figueroa no advirtió esta situación (ameritaba tiro libre indirecto) y los jugadores del Lobo se aproximaron a reclamar.

«Es una jugada muy clara, un jugador no se la puede pasar a su compañero con el pie. Cuando reclamamos, me expulsó. No sé si tienen capacidad para manejar esta situación», comentó Guillermo Bodnarsky en diálogo con FM Viñas, quien vio la roja tras la protesta, previo a la suspensión del encuentro.

Con respecto a la decisión de detener el partido, el jugador de Pacífico, comentó: «Suspendió el partido porque dice que lo agredimos verbalmente. Es una vergüenza lo que pasó, que no estén a a la altura porque los mismos de Ferro dicen que está mal«. Y con un mensaje pesimista ante esta situación, agregó: «Así el fútbol no crece y te saca las ganas».

Con respecto al desarrollo del partido y la actuación de Figueroa hasta esa mala decisión, Bodnarsky aseguró: «Se había armado un partido buenísimo. Ferro nos iba ganando, bien o mal, pero no nos volvimos locos. Hasta ahí no había tenido incidencia (el referee), siempre alguna falta se va a discutir, pero un error como ese no se puede perdonar».

Por último, sobre el mismo árbitro, el referente del Lobo declaró: «Con este árbitro ya nos había pasado, que no cobró un penal contra Bowen y nos dijo que se nubló. Ahora vuelve a pasar, y nos quita la posibilidad de representar a Alvear a nivel nacional, que es lo que queremos». Y para colmo de males, cerró: «Encima es soberbio, así que no le perdonamos nada».

Victorias de Pacífico en Inferiores contra Ferro

En la previa del plato fuerte de la jornada, Pacífico y Ferro se enfrentaron en las semifinales de 6ta y 5ta, emparejamientos que fueron alterados y no respetaron el orden de la tabla en la fase regular.

En ambos cruces se impuso el Albinegro, que sacó ventaja para la vuelta. En 6ta División la diferencia fue mínima para el Lobo que ganó por 1 a 0, y en 5ta el local goleó por 3 a 0. El próximo fin de semana se jugarán las revanchas en Alvear Oeste.

•L.A.