El pasado domingo 13 de marzo, Néstor Otero lograba con un ajustado 52% a 48% imponerse en las elecciones internas del Partido Justicialista local. El ex senador provincial, que ocupa por segunda vez la presidencia de su partido, aseguraba en esa ocasión que ‘la casa estaba en orden‘ pero a poco de esa célebre frase una decisión que tomó en conjunto con el Consejo Partidario visibilizó la realidad de un justicialismo dividido.

En las últimas horas, con su firma al pie de una carta, le solicitó a la presidente del bloque Frente de Todos que ‘excluya de forma inmediata‘ a la edil Stella Maris Montoya del espacio legislativo que representa al peronismo, aunque ella no está afiliada formalmente al partido. La justificación del llamativo pedido tiene relación con el aval que dio dicha concejal al proyecto del Ejecutivo sobre el pedido de endeudamiento de $112 millones para recuperación asfáltica en distintos puntos de General Alvear. Con el voto a favor de Montoya, el oficialismo logró la mayoría especial, necesaria para aprobar la iniciativa, gesto que molestó a parte de los militantes justicialistas.

Leer tambien: INTERNA: EL PJ PIDE QUE SE EXPULSE A STELLA MONTOYA DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS

Luego de conocerse la carta de Otero, F.M. VIÑAS le consultó sobre la polémica decisión que tomaron las autoridades del peronismo alvearense: ‘El consejo partidario ha venido trabajando en el tema y evaluamos que la ordenanza carece de veracidad porque no está escrito quién lo paga y cómo lo paga. El crédito UVA en Argentina no ha funcionado por eso el mandato partidario era no apoyar votando en contra‘, expresó.

Consultado sobre el pedido de expulsar a Montoya del bloque a 25 días de terminar su mandato, el presidente del PJ señaló: ‘Dimos un mandato partidario y en su momento se lo hicimos saber verbalmente a Hebe Katzer a lo cual ella les compartió al información al resto de nuestros concejales y estamos evaluando cómo seguirá la situación‘.

Asimismo reconoció que ‘para la sociedad alvearense las cuestiones internas partidarias no son significativas y por eso seguiremos trabajando por cosas importantes‘, y pese que en varias ocasiones manifestó textualmente que ‘del partido no hay que expulsar a nadie’ hoy asumen esta decisión. En contrapartida agregó: ‘El partido está abierto a todo aquel que desee sumarse‘.

Finalmente consignó que el Artículo 77 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista establece: ‘Todo funcionario que se desempeñe en representación del Partido Justicialista, al igual que aquellos precandidatos y/o candidatos que accedan a cargos electivos en los cuerpos colegiados, sean estos Nacionales, Provinciales o Municipales, integrando las listas del Partido Justicialista y/o de las alianzas electorales que conforme; asumen, junto con su postulación, la obligación de acatar el mandato que emane de los organismos partidarios correspondientes. Se entiende por mandato partidario, las resoluciones dictadas por el Consejo Provincial aprobadas por la mayoría de sus miembros. Los Consejos Departamentales podrán elevar la solicitud de mandato partidario al Consejo Provincial, con la aprobación de los dos tercios de la totalidad de sus integrantes‘.