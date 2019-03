El pasado sábado la concejal Nancy Vinnitchenko trató en Puntos de Vista sobre varias temáticas como la importancia de una tarea legislativa coherente, tratamiento de proyectos que buscan aportar una mejor calidad de vida a los alvearenses, elecciones 2019 y Jornada de Concientización sobre Cáncer de piel.

Frase destacada: “Hay cosas que han salido y otras que no pero vamos a seguir apoyando a la gestión del Ejecutivo para lograr obras que son en pos del beneficio de General Alvear con la transparencia como norma transversal”.

Respecto a la labor del Honorable Concejo Deliberante, Vinnitchenko explicó que “es el espacio donde debemos discutir pero siempre en el marco del respeto sin denigrar al que piense distinto. Si pretendemos cambiar la sociedad debemos aprender a discutir sobre las disensiones. Hay buenos concejales que saben discutir y eso enriquece al Concejo”.

JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE CÁNCER DE PIEL: UN PROYECTO NECESARIO

El pasado jueves, al producirse la Primera Sesión Ordinaria de 2019 en la casa deliberativa alvearense, los ediles trataron sobre tablas un importante proyecto de la presidente saliente del HCD con base en un evento que brindará a los alvearenses la posibilidad de acceder a información clínica sobre el Cáncer de Piel el próximo 6 de abril.

“Se harán presente en esta jornada dermatólogos de la Ciudad de Mendoza, UNCuyo, Universidad de Mendoza y desde la Asociación Argentina de Dermatología”, aseguró.

El principal objetivo de la Jornada “se basará en la capacitación que brindarán a enfermeros alvearenses, estudiantes de enfermería, médico y profesionales de la salud. Luego, los dermatólogos recibirán al público en general para sortear dudas sobre diferentes anomalías que se puedan dar en aquellas personas que están expuestas a los rayos del sol”.

Vinnitchenko comentó que los dermatólogos “darán algunos tips para el cuidado necesario con respecto a la exposición al sol. Haremos mucho hincapié en los trabajadores de la finca, trabajadores de la construcción y profesionales que realizan sus labores bajo el sol”

“Se habilitarán consultorios en cada uno de los salones que tiene el Polideportivo. A las 11:00h llegarán los 7 u 8 profesionales, darán la capacitación y luego recibirán a la gente hasta las 16 o 17 horas. Acordamos con los delegados distritales para transportar a los vecinos que deseen acercarse y consultar sobre diferentes dudas en cuanto a esto”, agregó sobre la organización y cronograma.

El aval para esta importante jornada lo han otorgado prestigiosas instituciones que acompañarán y apoyarán el desarrollo de la Jornada. “Lalcec, Osep, Osde, Fundavita, Farmacias, Asesoría de la Mujer y personal del hospital ‘Enfermeros Argentinos’ estarán presentes con stand dentro del polideportivo apoyando y recibiendo consultas sobre la temática basal”.

2019: “UN AÑO POLÍTICO INTERESANTE”.

“Se viene un año político interesante. Algo que el intendente pidió en las elecciones a medio término y volvió a pedir ahora es que no se descuide el trabajo en el concejo por la campaña. Seguiremos trabajando como hasta ahora”, reflejó la edil.

“Hay que seguirle el ritmo al intendente porque está en todos lados y rescato la capacidad de gestión que posee. Tenemos obras pendientes pero se ha hecho mucho por Alvear, las cuentas están claras, se ha gestionado mucho y eso lo ven los alvearenses en las transparencia que ha caracterizado a esta gestión municipal”.

Restan escasos 20 días para el cierre de las listas que competirán en las P.A.S.O. Sobre la definición de las listas oficialistas aseguró que “aun no están definidos los candidatos a concejales. En nuestro departamento se ha trabajado muy bien en los 3 sectores que conforman el frente. Hay conformaciones coherentes y de aquí a 20 días se definirán los pre candidatos a concejales teniendo en cuenta lo que los 3 sectores definan”.

“En un principio, con el tema de tarifas la gente se confundió gracias a lo que malintencionados generaron y hoy en día la gente tiene claro lo que se ha hecho para ayudar en este sentido. Se ha hecho lo necesario de parte del Concejo y desde el Ejecutivo”, comentó sobre la realidad exógena que ha condicionado a la actual gestión y las respuestas tangibles otorgadas. “Hay cosas que exceden al Ejecutivo como la limpieza de la ciudad, las obras y demás que dependen del trabajo de los concejales. Sobre la economía del agro depende de la macroeconomía y los vecinos lo han comprendido al ver que el Intendente ha gestionado para ayudar a los productores”.

OPOSITORES POCO MEMORIOSOS RASGANDO SUS VESTIDURAS

Días atrás se viralizaron imágenes que retrataban el descenso de mercadería en el Municipio. Un poco memorioso pre candidato a Intendente opositor difundió las imágenes aludiendo que el clientelismo sería regla del oficialismo en estas elecciones. “Me preocuparía si se hiciera de noche en un galpón no registrado y esas épocas las dejamos atrás. Se está trayendo mercadería para reforzar las entregas que realiza Desarrollo Social. No hay que olvidar que el Concejo Deliberante votó la propuesta sobre este refuerzo. Hay que ser honesto, sabemos que hay gente que no la está pasando bien y desde el estado tenemos que acompañar a esas familias”.

“Las trabajadoras sociales de Desarrollo Social relevan sobre las situaciones de distintas familias y se realizan las entregas correspondientes con firma de por medio y controles que nos piden desde la Provincia. Además se ha venido haciendo desde que comenzamos nuestra gestión. La conciencia es la norma en la entrega de mercadería, útiles, materiales, colocación de letrinas y reparación de techos”, concluyó Nancy Vinnitchenko.

·Por F.B. (Redacción F.M. Viñas).