Durante la mañana de este viernes, como estaba previsto, en el salón San Martin del Honorable Concejo Deliberante se realizó la Sesión Especial en la cual se dio tratamiento a la solicitud de renuncia de Myrna Osorio y se tomó juramento a la Sra. Stella Marys Montoya, quien ocupará una de las bancas del Bloque Frente de Todos.

La sesión comenzó a las 10h con la presencia de todos los miembros del cuerpo legislativo local y comenzó con la palabra de Osorio, quien deja el Concejo para asumir como Jefa de la ANSES: “Espero haber cumplido las expectativas que la gente que me eligió tenia sobre mí. He tratado de trabajar para cumplir todos los requerimientos y la solución de las problemáticas para lo cual siempre me basé en mi pensamiento político”.

En la misma línea, Myrna agradeció al Partido Justicialista y “al Espacio Para la Victoria Alvearense que tiene que ver con esta reelección porque confió en mí y espero que en mi nueva función seguir demostrando que todo el trabajo no fue en vano”, continuó un poco emocionada.

Asimismo agradeció a sus compañeros de bloque y le deseó a Montoya, quien ocupará su lugar: “una gran trayectoria legislativa”. También saludó y celebró los debates con el oficialismo y al Intendente Walther Marcolini “por su disposición al trabajo conjunto por el bien de los alvearenses”.

“Le agradezco a mi familia por estar siempre y representar un pilar fundamental en mi labor. Estoy orgullosa de ellos y sepan que me siento muy satisfecha por haber cumplido con la función que tuve con mucha responsabilidad y respeto. Los llevo en mi corazón”, culminó Myrna Osorio, una de las destacadas ediles que tuvo nuestro departamento en los último años.

En dialogo con F.M. Viñas, la nueva Jefa de Anses Gral. Alvear, evaluó: “A pesar de los sinsabores siempre ha sido en pos de mejorar y optimizar la calidad de la labor legislativo. Siempre traté de trabajar con mucho respeto pero defendiendo mis convicciones en amos periodos que me tocó cumplir con la gente de Alvear”.

Al ser consultada por el nuevo lugar que le tocará fungir, sostuvo: “Estoy convencida que cumpliré una labor útil y estaremos dispuestos a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de Anses. Tengo experiencia en lo administrativo pero esto significa un gran desafío donde las políticas públicas lleguen a todos”.

Tras ser aprobada la renuncia que emitió ante el cuerpo legislativo, se procedió a la toma de juramento y asunción de Stella Marys Montoya. La presidente del Concejo, Patricia Salice, lideró el acto.

«Es un espacio difícil de cubrir porque se todo el trabajo que ha realizado y trataré de estar a la altura del lugar. Desde ya estaré a completa disposición de los alvearenses y estaré presente siempre«, aseveró Montoya en dialogo con la prensa.

«Soy docente, fui funcionaria municipal y he tenido presenten las realidades de los vecinos y a ellos quiero llegar«, culminó.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).