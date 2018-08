La presidente del bloque PJ-FPV Myrna Osorio estuvo en contacto con “Punto de vista” y habló de su visita a la ciudad de Mendoza, donde estuvo reunida con la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, en una reunión de mujeres en la cual hablaron acerca del rol de la mujer en el nuevo peronismo donde se intenta meterle más protagonismo en la política.

Cristina Álvarez Rodríguez quien hoy en día es diputada nacional, tiene una vasta experiencia en la política donde se desempeñó como Ministra de Infraestructura en la provincia de Buenos Aires y también Ministra de Gobierno, por lo que la charla llevada a cabo con la concejal Osorio, fue bastante productiva en muchos aspectos.

Hoy sábado Osorio participó del encuentro que se llevó a cabo en Maipú en vistas de este proceso de construcción de la unidad del peronismo provincial.

“La responsabilidad nuestra de cada uno de los referentes y políticos, que no squeremos denominar de esa forma, tenemos una responsabilidad y es justamente hoy de darle una propuesta a la ciudadanía donde no podemos hablar solamente de un contexto local sino también de lo provincial como nacional, cómo lo es la quita derecho en forma permanente con lo que está pasando con la economía y que nos obliga a dejar de lado pequeños egoísmo y diferencias de lado, para construir una unidad que garantice un triunfo en el 2019 y que podamos reconvertir este rumbo que nos esta llevando cada vez más a una ruina, expresó Osorio.

Con respecto a esta problemática que atraviesa la educación de nivel superior con una resolución que se ha tomado conocimiento hace muy pocos días, donde se establecen cuáles son las carreras prioritarias, las cuales tendrán continuidad en el próximo ciclo lectivo y cuáles se cerrarían.

Esta medida tomada por el gobierno deja de lado a los departamentos alejado de ciudad capital, en dónde solamente funcionan algunas carreras de nivel terciario y universitario, las cuales corren riesgo de que se cierre el primer año pero que continúe el cursado del segundo y tercero.

“Muchas familias no plantean la terrible situación que están atravesando donde peligra el cursado de sus hijos, ya que no los van a poder mandar a estudiar, encima ahora sacarle las pocas posibilidades al departamento me parece terrible. Nos tenemos que unir todos a este plan de lucha y de reclamo, para decirle a las autoridades de la Dirección General de Escuelas que el ajuste deberá venir por otro lado, pero no en la educación. Hace muchos años que se ha consolidado y se le ha dado al Estado el rol garantizador de este derecho social, que es impartir la educación. Una sociedad que no defiende a la educación, es una sociedad que nunca se va a realizar y por ende, como decía Perón, no nos vamos a realizar en forma individual ninguno de los que vivamos en esa sociedad”, concluyó Osorio.

El jueves pasado los concejales del PJ-FPV se reunieron con productores quienes manifestaron su preocupación con respecto a la situación que están atravesando actualmente y dónde en esta reunión se había invitado a funcionarios de Irrigación como del ejecutivo local, de la secretaría desarrollo, de la secretaría de agricultura y que iban estar presentes y no se presentó ningún funcionario, solamente estuvieron presentes los concejales del partido PJ-FPV.

Lo que los productores querían era plantear y trabajar en forma conjunta. Varias veces manifestaron que iban a llevar a cabo una reunión, dónde querían explicar su preocupación por los cortes de agua que hay por falta de pago y que se viene tratando de hace ya mucho tiempo, ya que el productor no puede pagar porque no tiene rentabilidad, y donde su situación económica es bastante complicada.

Los productores también querían hablar con la Secretaría de Desarrollo acerca del plan poda y que ya está autorizado por ley y que no se da cumplimiento. También se habló acerca del silencio que tiene el municipio con respecto al fracking, donde se presentó un dictamen sectorial, en el cual se manifiesta que no es conveniente realizar esta actividad en las áreas que se están realizando.

Osorio también manifestó su preocupación con respecto a la eliminación del fondo sojero. Este dinero ya no será distribuidos a las provincias y a los municipios, donde se utilizaba para infraestructura.

La primer obra visible del gobierno local fue la compra la Bodega Faraón, la realización del SUM de la terminal, las cloacas del barrio San Carlos, los accesos del departamento, el CIC de Bowen y el Cine Teatro Antonio Lafalla. Estas son algunas de las obras que tenían partidas con este fondo de la soja el cual era muy importante para los pequeños municipios y que ya no se recibirán más.

Myrna Osorio también manifestó su preocupación por esta tranquilidad por parte del intendente Walther Marcolini y el gobernador Alfredo Cornejo de reclamar y quejarse por esta medida llevada a cabo por el presidente Mauricio Macri, por lo que la concejal expresó que se deben llevar a cabo un trabajo unánime, donde hay que aunar esfuerzos todos los sectores sociales, para tratar de evitar peores consecuencia de este rumbo económico que llevar al país a la ruina si continúa de esta manera.

A.E