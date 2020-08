ANSES ha cumplido al momento un rol importante en la vida de muchas familias ya que con los beneficios que ha lanzado, se ha logrado mitigar la desesperante situación económica detonada por la pandemia del Covid-19. La tarea no ha sido fácil para el organismo, en principio cerrado y luego con la reapertura, ya que ha debido saldar dudas y gestionar tramites o hacer docencia sobre los modos (principalmente digitales) para inscripciones, consultas o gestiones de distintas prestaciones.

Participando del programa “Puntos de Vista”, la Jefa de la Oficina de ANSES Alvear Myrna Osorio respondió a varias consultas sobre beneficios, gestiones y servicio de atención.

Al ser consultada sobre el operativo de pago del tercer IFE, Osorio sostuvo que “hay expectativa para nuevos ingresantes al Ingreso Familiar de Emergencia. Recordemos que hubo una serie de inconvenientes cuando surgió este beneficio porque las oficinas de Anses estaban cerradas y mucha gente no pudo acceder porque tenía datos desactualizados y ahora se darán nuevas incorporaciones porque desde la reapertura hemos generado tramites de cambio de datos”.

En la misma línea resaltó que por el mayor control en el cruzamiento de datos “algunos no lo van a percibir porque no encuadran dentro de los requisitos para cobrar el IFE” y se refirió a jóvenes menores aun residen con sus padres o viven de forma independiente pero poseen el domicilio de sus padres con algún tipo de beneficio: “Esta semana nos llegarán los lineamientos pero insisto en que de actualicen los datos en la página de Anses y/o documentos para que no haya condicionamientos en acceder a percibir el IFE”.

El calendario es el siguiente:

DNI terminado en Fecha de cobro

5 18 de agosto

6 19 de agosto

7 20 de agosto

8 21 de agosto

9 24 de agosto

IMPORTANTE: el calendario de pagos SUAF (asignación familiar) en agosto es el mismo. La diferencia es quienes perciben este beneficio no cobran el IFE.

La funcionaria confesó que le preocupa no poder atender a los beneficiarios en el interior del edificio donde funciona ANSES “teniendo en cuenta las bajas temperaturas me pone mal porque hay mucha gente que no ha podido sacar turno y necesita de nosotros para averiguar o realizar un trámite”. Cabe recordar que Anses a nivel nacional ha indicado un protocolo en el que no se permite el ingreso sin turno previo pero Osorio manifestó: “Hacemos un esfuerzo, a pesar de tener menos personal, de atender de todos modos bajo estricto protocolo de prevención a aquellos que van una problemática porque debemos tener empatía por la situación”.

Sobre el PROCREAR, la funcionaria explicó que “los interesados deben ingresar a la página argentina.gob.ar donde se encuentra la información, bases y requisitos para acceder a las distintas líneas de crédito para ampliación, refacción o construcción de viviendas”.

Otra de las informaciones trascendentales que despachó Osorio fue sobre el subsidio de contención familiar más conocido como gastos de sepelio que consiste en entregar una suma de $15 mil a aquellos que no están bajo la cobertura de servicio de sepelios: “Se amplió a los familiares de fallecidos por Covid-19, pensionados y jubilados”.

Finalmente reconoció que la plataforma web de anses.gob.ar habilita pero cuesta enormemente en determinados horarios debido a la saturación por las incontables consultas y gestiones: “El jueves tendremos una reunión con autoridades de Anses y plantearé esta problemática y propondré algunas ideas para aliviar la demanda no solo teniendo como medio de contacto el soporte informático”.

•F.B. (F.M. Viñas).