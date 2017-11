Myrna Osorio, concejal por el PJ-FPV, estuvo presente el día sábado en el programa “Puntos de Vista” y habló acerca de dos importantes temas que ocurrieron esta semana y que tendrán repercusión hasta la semana entrante: los datos del censo agrícola de General Alvear y el presupuesto 2018.

Esta semana, los integrantes del Honorable Concejo Deliberante mantuvieron una reunión con el Intendente Municipal y sus funcionarios donde precisamente se hablaron estos dos temas.

“Se está dialogando más, y se están respetando los tiempos que la oposición venía reclamando. El hecho de querer más tiempo no ha sido para obstaculizar las decisiones, pero queríamos asesorarnos y conocer los temas que se pretenden tratar” destacó Osorio.

Respecto al tema agricultura, comentó “es importante la intervención el estado con los agricultores, y estos resultados que arrojó el Censo Agrícola, porque muestra claramente que los agricultores no acuden a financiamiento. Hay productores que le tienen miedo a los créditos porque son obligaciones a cumplir, y si no cosechas, no podes cumplir con esa obligación. Es fundamental la presencia del Estado para apoyar y asesorar para acceder a créditos e incursionar en garantías para que sienta respaldado el productor. Para aumentar el rendimiento, hace falta tecnificación”.

Y en cuanto al tema presupuesto indicó “la predisposición de los funcionarios municipales de venir la semana entrante para explicar algunos aspectos del presupuesto, es claramente lo que pretendíamos. Queremos que nos expliquen porque se afectan algunas partidas, y que nos respondan algunas preguntas. Por ejemplo este año no hubo aumento de partidas en las instituciones con las que se colabora todos los años como AMAF, Bilbiotecas Públicas, entre otras. Este año se dio el mismo monto del año pasado, y la partida del año que viene tiene el mismo monto que el de este año”.

Y agregó, “me interesa que estén los delegados presentes para saber si está reflejado en el presupuesto el plan de obras públicas solicitado. Es el momento de dialogar, pedir y solicitar y ver que podemos desde el concejo que aportar dentro de una discusión racional. Pero queremos conocer bien de que se trata todo. Pero todo es fácil de responder y creo que vamos a llegar a un acuerdo. Esperemos que esta semana sea fructífera. Queremos que sea un presupuesto federal”.