La concejal por el Justicialismo y pre candidata a Intendente Myrna Osorio dialogó en Puntos de Vista sobre varios temas que competen a la realidad que circunda a los alvearenses con el aliciente que da el clima electoral transitado.

Frase destacada: “Me preocupa en sobremanera que haya gente que crea que los principios no tienen relación con quienes hacen política”.

“La conformación de la lista se fue dando teniendo en cuenta que quienes forman parte de la misma se fueron comprometiendo y conocen bien la realidad de los alvearenses por sus experiencias de vida. Su compromiso con el proyecto político que formamos es incondicional”, expresó la edil respecto a la formación de la lista que la acompaña de cara a las PASO.

Los pre candidatos a concejales que acompañarán a Myrna Osorio en la boleta son Óscar Mateo, Silvina Melzi y José Niemetz, respectivamente.

Asimismo agregó: “Estamos comenzando a transitar esto que siempre nos movilizó como espacio y ojalá que estas valiosas personas sean quienes acompañen en el gobierno municipal después de las PASO”.

Sobre su plan basal de cara a la Elecciones, señaló que “El Estado debe estar presente acompañando a todos los sectores de la sociedad desde lo cultural, educativo, productivo y social. Es necesario trabajar armónicamente con el sector productivo que sufre mucho desde hace tiempo y el próximo intendente deberá levantar ese sector por eso apostaremos a líneas de acción en agricultura familiar y desarrollo de la horticultura. La mesa de diálogo será la base de nuestra gestión apostando por prioridades más definidas con base en la ideología que nos moviliza”.

“En un equipo de gobierno para gobernar para todos y todas debes rodearte de personas con ideas con algunas diferencias. La madurez democrática se basa en ser pluralista. No pueden gustar personas que pienses igual que yo porque no sirve”.

El martes de la semana pasada se oficializaba la baja de la lista del actual edil por el PJ, Javier García, quien pugnaría por la Intendencia. Esta noticia tuvo sus réplicas tanto en los sectores opositores como oficialistas. Al ser consultada sobre lo sucedido, Osorio testimonió: “No me cayó bien. Cuando se confirmó me amargó mucho porque me parece una persona valiosa que sumaba al peronismo. De hecho me sentía más fuerte y acompañada con dos listas cortas en el departamento y lo conversamos mucho con Javier ese sábado en el cierre de lista”.

“La política partidaria es complicada pero si mantenés una línea de fortaleza y coherencia no debería afectar a aquellos que hacemos política. A Javier lo vamos a comprender, entender y apoyar en este duelo que está pasando. Conversamos con la gente de su grupo porque queremos que militen y sigan trabajando amén de la decepción que pueda generar que un candidato que representaba sus ideales se baje”, concluyó Myrna.

F.B. (Redacción F.M. Viñas).