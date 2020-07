Myrna Osorio (PJ), presentó su renuncia a la banca del Honorable Concejo Deliberante para ocupar un cargo en ANSES como jefa de la Oficina de General Alvear. Su dimisión al cargo fue presentada en la mañana del martes a la presidente de cuerpo legislativo.

En su lugar asumirá Stella Maris Montoya, quien fuera Directora de Cultura en la gestión de De Paolo, hasta completar su mandato en diciembre de 2.021.

“Me confirmaron la Jefatura de la ANSES, si bien todavía no me llega la notificación, por lo cual todavía no es momento de presentarme en las oficinas”, señaló Osorio en dialogo con F.M. Viñas. Se haría efectivo entre viernes y martes.

“ANSES representa mucho, es un símbolo importante dentro de las políticas del gobierno actual”, agregó.

A.C.